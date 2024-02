Show Chị đẹp còn lại gì nếu nhóm 7 nữ nghệ sĩ tan rã ngay lập tức?

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên đã kết thúc với nhiều tranh cãi từ trong show đến ngoài đời. Tuy nhiên, vẫn có một điểm mà chương trình đảm bảo luôn làm tốt.

Tập cuối cùng của show truyền hình đình đám hàng đầu năm 2023 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã diễn ra vào ngày 3/2 với việc công bố 7 chị đẹp giành chiến thắng để thành lập nhóm nhạc có tên Đạp gió. Xuyên suốt 15 tập, các chị đẹp đã cùng nhau thực hiện nhiều đêm công diễn, đem đến nhiều tiết mục mãn nhãn, bứt phá khỏi giới hạn bản thân. Tuy nhiên, kết quả đêm chung kết cũng như ở nhiều đêm diễn trước đó vẫn khiến khán giả chưa cảm thấy hài lòng.

Tranh cãi kéo dài

Ngay từ những tập đầu tiên, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã khiến khán giả đặt ra nhiều thắc mắc về tiêu chí chấm điểm. Các chị đẹp vừa hát, vừa nhảy, sáng tạo làm mới các bản hit cũ không nhận về những điểm số cao như các chị đẹp đứng yên trình diễn giọng hát hay các chị đại có thâm niên. Hồng Nhung và Lệ Quyên là 2 chị đẹp nhận về nhiều phản ứng của khán giả nhất vì sở hữu điểm số cao nhưng chưa thực sự bứt phá.

Lần lượt qua từng công diễn, sự tranh cãi của khán giả liên tục tăng cao. Ở công diễn 1, hai team trình diễn 7 người đạt điểm số bằng nhau từ số phiếu bình chọn của khán giả, ngay sau đó ban cố vấn tuyên bố chiến thắng thuộc về team của đội trưởng Lệ Quyên do nhóm này hát nhảy đồng đều hơn, mặc cho nhóm của đội trưởng Đoan Trang sở hữu hơn một nửa thành viên không phải là ca sĩ, vũ công. Sang đến công diễn 2, tiết mục Phi hành gia cô đơn giành chiến thắng với số điểm cao cũng khiến rất nhiều khán giả đặt ra thắc mắc khi không mang đến đột phá nào về cả phần âm nhạc hay trình diễn.

Công diễn 4 lại thổi bùng lên một cuộc tranh luận về tiết mục Hương Ngọc Lan, khi các chị đẹp của nhóm này, đặc biệt có 2 “chị đại” Mỹ Linh và Hồng Nhung, nhận điểm số thấp kỷ lục 188/357. Ở công diễn 5, người bị đưa vào “tầm ngắm” của khán giả là MLee khi nữ ca sĩ bị phát hiện chơi “nhép” nhạc cụ với chiếc trống không được cắm dây điện.

MLee và Lệ Quyên vướng phải nhiều tranh cãi từ trong show đến ngoài đời.

Đêm chung kết tiếp tục nổ ra tranh cãi khi nhóm của đội trưởng MLee nhận điểm số tổng qua 3 tiết mục biểu diễn cao hơn hẳn nhóm của đội trưởng Trang Pháp, mặc dù nhóm Trang Pháp chiến thắng 2/3 tiết mục. Kết quả 7 thành viên lập nhóm nhạc cũng không nhận được sự hài lòng của số đông khi 2 chị đẹp MLee và Lệ Quyên vướng nhiều thị phi từ trong show lẫn ngoài show.

Dường như xuyên suốt 15 tập, không một tập nào chương trình làm hài lòng khán giả 100%. Nếu như không tranh cãi về kết quả, chương trình vẫn khiến người xem phàn nàn về dàn dựng sân khấu rối rắm, kịch bản lê thê, ánh sáng không đảm bảo,... Tranh cãi không chỉ đến từ trong show, mà còn đến từ ngoài show với những phát ngôn đầy ẩn ý của Lệ Quyên, hay scandal “đạo nhái” của giám đốc sáng tạo Dennis Đặng,... Dẫu cho lượt người xem chương trình luôn giữ phong độ ở mức cao, nhưng cùng với đó là những bình luận không mấy tích cực trên mạng xã hội đã khiến cho mùa 1 của Chị đẹp chưa thể thành công rực rỡ như mong muốn.

Âm nhạc vẫn là yếu tố giữ chân khán giả

Tuy nhiên, dù nhận nhiều phản hồi chưa tốt về kết quả hay về sân khấu, dàn dựng, yếu tố luôn giúp khán giả theo dõi đến cuối chương trình đó chính là âm nhạc. Xuyên suốt từ tập 1 đến chung kết, các tiết mục của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng luôn khiến người xem trầm trồ về mức độ “chịu chơi” của các chị. Đối với các chị đẹp có thể mạnh về giọng hát, chương trình đã giúp các chị chịu giải phóng hình thể, thực hiện được nhiều động tác vũ đạo khó. Đối với các chị đẹp không phải ca sĩ, chương trình cũng như một khóa huấn luyện “thanh nhạc cấp tốc”, giúp các chị đẹp vốn được biết đến với chất giọng gây hài như Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi,... cũng có thể chinh phục được một số phân đoạn khó. Đặc biệt, các “chị đại” thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc như Mỹ Linh, Hồng Nhung hay Thu Phương cũng đã dám thay đổi hình tượng, thể hiện được nhiều khía cạnh khác gần gũi với khán giả.

Các tiết mục trình diễn trong chương trình nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Chị ngả em nâng hay mash up Hoa nở không màu - Bông hoa đẹp nhất giữ những vị trí cao trên top trending, tạo được trào lưu dance cover trên mạng xã hội. Cũng có những tiết mục được giới phê bình đánh giá rất cao về hòa thanh, bè phối, dàn dựng sân khấu mãn nhãn như Ai cũng có ngày xưa hay Hương Ngọc Lan. Đặc biệt, trong các tiết mục chung kết, chương trình còn lựa chọn trình diễn các ca khúc mang màu sắc dân ca với các bản mash up Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ, Lý kéo chài - Mái đình làng biển, hay những bản ca hào hùng về lịch sử về văn hóa như mash up Nam Quốc Sơn Hà - Đất nước lời ru, Thư pháp - Tiếng Việt. Các tiết mục trong chương trình không chỉ hướng đến đối tượng khán giả trẻ với mục đích giải trí, mà còn đảm bảo được yếu tố chuyên môn rất cao. Dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của giám đốc âm nhạc DTAP, phần âm nhạc của chương trình có thể nói là thành công lớn.

Các tiết mục tại Chị đẹp được đầu tư mạnh mẽ cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Các chị đẹp trong chương trình cũng thể hiện được sự bứt phá mạnh mẽ. Hồng Nhung - chị đẹp được trao giải Chị đẹp bứt phá - có sự thay đổi mạnh mẽ nhất khi liên tục thực hiện các động tác vũ đạo khó như đu vòng, múa ballet, chơi nhạc cụ, thậm chí “ke đầu”. Uyên Linh cũng là một chị đẹp có màn thể hiện bùng nổ khi sở hữu tiết mục solo duy nhất của chương trình lọt vào top trending ở thứ hạng rất cao với tiết mục Anh.

Nhận được nhiều thiện cảm nhất của khán giả sau chương trình phải kể đến 2 chị đẹp Mỹ Linh và Trang Pháp. Nếu như Trang Pháp đã lâu không xuất hiện trước công chúng, gây bất ngờ với sự “toàn năng” vừa hát vừa nhảy vừa có khả năng sáng tác, sản xuất, thị chị đại Mỹ Linh gây ấn tượng với sự hài hước, dí dỏm cùng tinh thần hết mình, thử sức với nhiều tiết mục khó, vừa hát vừa nhảy, thậm chí cả diễn xuất. Đây là 2 chị đẹp được bàn luận rất nhiều trên mạng xã hội và cũng được khán giả rất ủng hộ có mặt trong đội hình ra mắt.

Với những thành tích đã đạt được, mùa 1 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng có thể nói là thành công, dù còn nhiều tranh cãi. Các chị đẹp sau chương trình phần lớn cũng thu hút thêm được đối tượng khán giả mới, thành công trong việc chuyển mình cho phù hợp với thời đại. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, tranh cãi cũng là một yếu tố góp phần cho sự lan tỏa của chương trình.