ShopeePay bị phạt

Sau quá trình kiểm tra, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt hành chính CTCP ShopeePay 25 triệu đồng do chưa đảm bảo một số quy định về an toàn thông tin mạng.

Ví điện tử ShopeePay được thành lập nhằm phục vụ hệ sinh thái xung quanh Sea Group. Ảnh: ShopeePay.

Nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng (ATTTM) của CTCP ShopeePay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết ngày 19/8, Cục An toàn thông tin đã tiến hành kiểm tra ShopeePay.

Theo kết luận kiểm tra của Cục An toàn thông tin, CTCP ShopeePay cơ bản đã chấp hành quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, triển khai được một số nội dung như ban hành và cập nhật chính sách, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin; bố trí kinh phí ứng cứu sự cố; xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ theo quy định; triển khai giám sát, có biện pháp phòng, chống phần mềm độc hại để bảo vệ hệ thống thông tin.

Tuy nhiên, công ty này chưa triển khai đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý và kỹ thuật được áp dụng đối với hệ thống thông tin của doanh nghiệp theo quy định.

Trong đó, công ty chưa kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của quy chế bảo đảm an toàn thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt; chưa đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy trình trong quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành, khai thác, kết thúc hoặc hủy bỏ hệ thống thông tin; việc thiết kế hệ thống thông tin, việc thiết lập, cấu hình hệ thống thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt.

Với vi phạm trên, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính CTCP ShopeePay số tiền 25 triệu đồng.

Để triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đúng quy định, hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị khi đầu tư thiết bị, giải pháp cho hệ thống thông tin, các tổ chức, doanh nghiệp cần chú ý cấu hình thiết bị, áp dụng giải pháp kỹ thuật tối ưu, phù hợp với hệ thống thông tin.

Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng theo phương án đã được phê duyệt.

Hiện, ShopeePay cho biết đã tiến hành khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, bảo đảm tuân thủ các quy định liên quan.

ShopeePay, tiền thân là AirPay, là một ví điện tử và nền tảng thanh toán trực tuyến thuộc sở hữu của Shopee, công ty con của Sea Group có trụ sở tại Singapore. ShopeePay được ra mắt với mục đích cung cấp dịch vụ thanh toán nhanh chóng, tiện lợi cho người dùng trong hệ sinh thái Shopee và các dịch vụ đối tác bên ngoài.