37 năm Agribank - nâng tầm trải nghiệm số, trúng sổ tiết kiệm 5 triệu

Khách hàng có cơ hội mang về sổ tiết kiệm 5 triệu đồng, 3 triệu đồng... cùng nhiều ưu đãi mua sắm, di chuyển, giải trí khi tham gia “Vòng quay may mắn” trên Agribank Plus.

Trước xu hướng chuyển đổi số, Agribank Plus được phát triển nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tài chính tiện lợi, an toàn và tối ưu. Chỉ với một tên đăng nhập và mật khẩu, khách hàng có thể truy cập cả ứng dụng di động và trình duyệt web giúp giao dịch nhanh chóng, liền mạch và dễ dàng.

Nâng cao trải nghiệm ngân hàng số

Agribank Plus tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng từ thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop, đặt VNPAY Taxi, vé xem phim, vé tàu/xe, vé máy bay đến đặt hoa, giao hàng...

Người dùng dễ dàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi, tối ưu trải nghiệm ngân hàng số với Agribank Plus.

Bên cạnh các tiện ích ngân hàng số, Agribank còn chú trọng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng với Tài khoản Plus - bước đột phá giúp khách hàng giao dịch thuận lợi và hưởng nhiều đặc quyền. Với số tài khoản bắt đầu bằng 8888, Tài khoản Plus vừa dễ nhớ vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc. Chủ tài khoản được miễn phí 100% phí dịch vụ và tận hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trên Agribank Plus.

“Vòng quay may mắn” - cơ hội trúng thưởng hấp dẫn

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Vòng quay may mắn” trên Agribank Plus. Đây là dịp để khách hàng tận hưởng những tiện ích vượt trội và có cơ hội nhận về nhiều phần quà giá trị.

Theo đó, từ nay đến 18/5, khách hàng mở mới tài khoản thanh toán hoặc thực hiện giao dịch trên Agribank Plus sẽ nhận ngay lượt quay số may mắn, mở ra cơ hội sở hữu hàng loạt giải thưởng hấp dẫn.

Quà tặng giá trị từ Agribank bao gồm: Sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5 triệu đồng (giải nhất), sổ tiết kiệm Agribank trị giá 3 triệu đồng (giải nhì), sổ tiết kiệm Agribank trị giá 1 triệu đồng (giải ba), thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng và 50.000 đồng, các quà tặng hiện vật (túi vải, bình thể thao Agribank Plus) cùng ưu đãi giảm giá lên đến 50% khi sử dụng các dịch vụ trên Agribank Plus như VNPAY Taxi, VnShop, vé xem phim, vé tàu/xe, vé máy bay...

Cụ thể, chỉ cần đăng ký và kích hoạt Agribank Plus, khách hàng mới sẽ có ngay lượt quay số với cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Khách hàng hiện hữu dễ dàng nhận lượt quay bằng cách cập nhật sinh trắc học, bật “Nhận tin biến động số dư” hoặc thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, đặt VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé tàu/xe, vé máy bay, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại... Càng giao dịch nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao.

Đặc biệt, top 50 khách hàng giao dịch tích cực nhất sẽ nhận combo voucher di chuyển, mua sắm, giải trí trị giá 2 triệu đồng, bao gồm 10 mã VNPAY Taxi giảm ngay 50.000 đồng, 10 mã xem phim giảm ngay 50.000 đồng, 5 mã xe khách giảm 100.000 đồng, 10 mã mua sắm VnShop giảm 50.000 đồng.

Không ít khách hàng đã nhanh chóng tham gia chương trình và nhận về những phần quà hấp dẫn.

Chị Hoài Anh (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Chỉ với một ứng dụng Agribank Plus, mình có thể thanh toán mọi thứ từ hóa đơn điện, nước đến đặt taxi, mua vé tàu/xe... Mới đây, mình thử quay số may mắn và thật bất ngờ khi trúng ngay mã giảm giá VNPAY Taxi. Mình rất vui và có thêm động lực để giao dịch trên Agribank Plus nhiều hơn”.

Khách hàng hào hứng tham gia “Vòng quay may mắn” dịp kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank.

Giao dịch nhanh chóng, không mất phí lại có cơ hội trúng sổ tiết kiệm giá trị cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn - đây là thời điểm vàng để khách hàng mới đăng ký Agribank Plus, khách hàng hiện hữu tích cực giao dịch, tận hưởng những lợi ích vượt trội.

Trong suốt chặng đường phát triển, Agribank luôn tiên phong mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chương trình Vòng quay may mắn “37 năm vững vàng, rộn ràng ưu đãi” là cột mốc kỷ niệm ý nghĩa, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Agribank trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tiện ích và mang đến những ưu đãi thiết thực cho khách hàng.