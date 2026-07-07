Shipper miền Tây tự bới tô cơm ăn cùng nhà 'khách ruột' gây sốt

Hình ảnh nam shipper miền Tây vô tư bới cơm, ngồi ăn cùng gia đình khách như người nhà thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Clip shipper tự bới tô cơm ăn cùng nhà 'khách ruột' gây bão mạng Khoảnh khắc nam shipper tự bới cơm, ngồi ăn cùng gia đình khách như người thân thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trưa 25/6, khi gia đình Lê Huyên (sống tại phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) dùng bữa trưa, nam shipper quen thuộc ghé giao hàng. Anh bước vào nhà, tự bới cơm rồi ngồi ăn cùng mọi người như thành viên trong gia đình.

Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Huyên cho biết nam shipper giao hàng cho gia đình cô gần 3 năm nên đôi bên rất thân thiết.

"Gia đình tôi nhiều lần mời anh vào ăn cơm nhưng anh đều ngại. Hôm đó trời mưa rất to nên anh ở lại dùng bữa luôn. Anh với gia đình tôi rất thân. Có lúc hàng ở kho nhiều, anh chở không kịp thì cha tôi còn xuống phụ chở giúp. Thỉnh thoảng gia đình cũng gửi anh vài chai nước suối", cô kể.

Huyên cho biết mối quan hệ giữa gia đình và nam shipper ngoài đời vốn rất tự nhiên, gần gũi. Sau khi clip được viral, cả gia đình đều bất ngờ và vui vì khoảnh khắc đời thường được nhiều người yêu thích. Nam shipper cũng biết mình "nổi tiếng" sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi.

"Tôi mong mọi người cũng yêu mến các shipper. Công việc của họ rất vất vả, phải dầm mưa dãi nắng mỗi ngày. Gia đình tôi và cả hàng xóm đều quý 'shipper ruột' nên luôn đối xử rất thoải mái", Huyên chia sẻ thêm.

Đến nay, đoạn video của Huyên thu hút gần 800.000 lượt xem trên mạng xã hội. Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng để lại chia sẻ hài hước như: "Shipper như người nhà luôn", "Đúng chất miền Tây, thân là tự nhiên vậy đó", hay "Giống nhà mình, ngày nào 'shipper ruột' cũng vào nhà tự nhiên như người trong gia đình".