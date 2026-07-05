Mổ heo, đãi cơm 50 người mắc kẹt trong bão Maysak ở Quảng Ninh

Không thể rời Quảng Ninh vì bão số 1 (Maysak), khoảng 50 người bất ngờ được chủ khách sạn ở Cô Tô mổ heo nuôi tại nhà để đãi một bữa cơm ấm cúng.

Các nhân viên tại khách sạn đều tham gia chuẩn bị bữa cơm đãi khách.

Ngày 4/7, bão số 1 (Maysak) gây mưa lớn và gió mạnh khiến nhiều tuyến tàu khách tạm dừng hoạt động ở Quảng Ninh. Hàng chục du khách không thể rời đảo theo kế hoạch. Tại đặc khu Cô Tô, thay vì để khách tự lo bữa ăn trong thời gian chờ bão tan, anh Tâm, chủ khách sạn Đông A đã mổ con heo nuôi tại nhà để nấu cơm mời khoảng 50 khách cùng dùng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Tâm cho biết phần lớn khách lưu trú tại khách sạn dự kiến rời Quảng Ninh từ ngày 4/7. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, các chuyến tàu phải tạm dừng nên mọi người buộc phải ở lại thêm.

Trong số các vị khách, có những đoàn đến từ Mộc Châu, Hưng Yên (Thái Bình cũ) cùng nhiều gia đình từ các địa phương khác. Thấy khách lưu trú kéo dài ngoài dự kiến, gia đình anh Tâm bàn nhau mổ con heo nuôi sẵn để chuẩn bị bữa cơm chung.

"Khách ở lại thì mình lo cơm nước. Cũng không có gì cao sang. Cứ coi mọi người như anh em trong nhà", anh Tâm chia sẻ.

Khoảng 50 khách từ nhiều đoàn khác nhau được khách sạn mời dùng bữa.

Bữa cơm được chuẩn bị với nhiều món ăn dân dã. Khoảng 50 người quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng.

Hình ảnh bữa cơm nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi sự hiếu khách của chủ khách sạn. Một số ý kiến cho rằng giữa thời điểm mưa bão, sự sẻ chia còn quý hơn những dịch vụ tiện nghi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/7, bão Maysak gây gió mạnh và mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn. Hoạt động vận tải đường thủy tại Quảng Ninh phải tạm dừng để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Ảnh hưởng của bão cũng khiến nhiều khu vực tại Quảng Ninh xảy ra mất điện cục bộ. Các lực lượng chức năng triển khai ứng trực, khắc phục sự cố và hỗ trợ người dân.

Sau một đêm bão quần thảo, Móng Cái ghi nhận nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn bị tốc, một số tuyến phố ngập cục bộ và xảy ra mất điện tại nhiều khu vực. Theo thông tin từ địa phương, đến sáng 5/7, ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố. Riêng đặc khu Cô Tô dự kiến được cấp điện trở lại trong buổi sáng. Bão không gây thiệt hại về người tại Quảng Ninh, song nhiều hoạt động giao thông và sinh hoạt vẫn bị ảnh hưởng