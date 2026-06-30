Cá bơi vào nhà, đường biến thành sông sau mưa lớn ở Hải Phòng

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến rạng sáng 30/6 khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn Hải Phòng và Quảng Ninh bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân.

Hải Phòng chìm trong biển nước, cá bơi cả vào nhà người dân Trận mưa lớn từ đêm đến sáng 30/6 khiến nhiều nhà dân tại Hải Phòng ngập lụt, tình hình giao thông gặp khó khăn.

Gần 8h, hàng loạt tuyến đường ở Hải Phòng như Tô Hiệu, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Đổng Quốc Bình... xảy ra tình trạng ngập lụt. Nước ngập đến quá nửa bánh xe máy khiến người dân phải xuống đi bộ.

Nước mưa không kịp thoát, tràn vào nhà dân. Nhiều người không kịp kê cao đồ đạc, phải dùng dụng cụ tát nước ra bên ngoài. Ở các tuyến đường bị ngập cao, người dân dùng bè ghép từ các tấm xốp lớn để di chuyển tạm thời.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kim Cương, đại diện fanpage Không Lòng Vòng, cho biết: "Sáng nay, nhiều khu vực bị ngập nặng. Khu vực tôi ở tại đường Tô Hiệu nước dâng khá cao. Đến trưa, nhiều nơi nước dần rút, nhưng vẫn có một số địa điểm vẫn đang ngập".

Theo thống kê của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng, nhiều điểm ngập được ghi nhận tại các phường: Hồng Bàng, An Biên, Lê Chân, Ngô Quyền, Gia Viên, Đông Hải, Hải An, An Dương và An Phong.

Khu vực 312 Hùng Vương, đường Vạn Mỹ và 2 đoạn đường Lạch Tray (từ số nhà 187- 99 và từ cổng Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đến cổng Trường THPT Hàng Hải) ngập sâu khoảng 50 cm. Các điểm ngập 40-45 cm gồm các tuyến đường: Tô Hiệu (đoạn ngã tư Trại Lính - số 163), Trần Nguyên Hãn (chân cầu Niệm - số 275), Đình Đông, ngã ba Bốt Tròn, Trần Tất Văn, Ngô Hùng, Lê Hồng Phong.

Mưa ngập ở các tuyến đường, tràn vào nhà dân ở Hải Phòng. Ảnh: Không Lòng Vòng/Facebook.

Ngay sau khi mưa xảy ra, các xí nghiệp thoát nước trên địa bàn đã bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, tổ chức vớt rác tại miệng thu nước, mở nắp ga, khơi thông dòng chảy và vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước.

Tại Quảng Ninh, nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng ngập lụt như: khu Cao Xanh, Hà Khánh, Bãi Muối, Cao Thắng, Hà Lầm, khu vực Chợ Hạ Long I… Một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ.

Mưa lớn gây ngập ở khu vực phường Cao Xanh (Quảng Ninh). Ảnh: Cao Xuân Sinh/Facebook.

Anh Cao Xuân Sinh (phường Cao Xanh, Quảng Ninh) chia sẻ sáng nay, mưa lớn khiến nước dâng cao, tràn vào nhà nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tài sản. "Khu vực tôi ở vốn cứ mưa lớn là ngập nên cũng không lạ. Hiện mưa đã ngớt và nước rút dần", anh nói.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ sáng 30/6 đến 2/7, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 80-170 mm, có nơi trên 250 mm.

Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất gồm khu vực Hạ Long, khu vực Móng Cái cùng các xã Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên… và một số khu vực miền núi, ven sông, suối.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nơi ở, gia cố tài sản, hạn chế di chuyển khi mưa lớn và tuyệt đối không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.