Shein sắp mở cửa hàng thời trang giá rẻ giữa 'kinh đô' hàng hiệu

Shein dự định khai trương các cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Pháp vào tháng 11. Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà bán lẻ Pháp.

Cửa hàng Shein sắp khai trương tại Pháp vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận hợp tác với tập đoàn sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa Société des Grands Magasins (SGM), hai cửa hàng đầu tiên của Shein sẽ nằm trong trung tâm thương mại BHV ở trung tâm Paris và chuỗi Galeries Lafayette tại 5 thành phố khác.

Đây là bước tiến mới của thương hiệu Trung Quốc vốn chỉ kinh doanh online và mở các cửa hàng pop-up ngắn hạn để quảng bá hình ảnh, theo Reuters.

Cụ thể, cửa hàng đầu tiên của Shein sẽ được đặt tại tầng 6 của BHV và chính thức khai trương vào đầu tháng 11, sau đó đến các cửa hàng tại Galeries Lafayette ở Dijon, Grenoble, Reims, Limoges và Angers.

Chủ tịch SGM Frédéric Merlin cho biết việc ra mắt sẽ thu hút nhóm khách hàng trẻ, đồng thời nhấn mạnh mỗi khách hàng có thể mua cùng lúc một món đồ của Shein và một chiếc túi hàng hiệu.

Tuy nhiên, Galeries Lafayette - một đơn vị đã nhượng quyền vận hành các cửa hàng mang tên mình cho SGM - lên tiếng phản đối, cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận nhượng quyền và tuyên bố sẽ tìm cách ngăn chặn kế hoạch.

"Galeries Lafayette hoàn toàn không đồng tình với quyết định này, xét đến vị thế và cách thức hoạt động của một thương hiệu thời trang siêu nhanh vốn đi ngược lại với định hướng và giá trị của chúng tôi", tập đoàn nhấn mạnh.

Động thái này cũng không nhận được sự đồng tình của Thị trưởng Paris Anne Hidalgo. Theo bà, việc BHV hợp tác với Shein đi ngược lại định hướng chung của thành phố nhằm thúc đẩy thương mại địa phương bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp và sản phẩm sản xuất trong nước.

"Chúng tôi cực kỳ lo ngại trước quyết định của BHV khi họ cho phép Shein khai trương cửa hàng đầu tiên tại Pháp vào tháng 11", bà Hidalgo nói thêm.

Shein đã xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với chiến lược kinh doanh váy giá 12 euro (khoảng 14 USD ) hay quần jeans 20 euro (khoảng 23 USD ).

Hiện, hãng phải chịu áp lực từ giới bán lẻ, chính trị gia và cơ quan quản lý tại Pháp khi họ ủng hộ dự luật điều chỉnh ngành thời trang nhanh. Nếu được thông qua, giới chức nước này sẽ cấm các hoạt động quảng cáo của Shein.

Theo Yann Rivoallan, Chủ tịch Hiệp hội Thời trang Pháp, Shein đang mở một siêu cửa hàng mới ngay trước Tòa thị chính Paris để đẩy ra thị trường hàng loạt sản phẩm thời trang nhanh, sau khi đã hủy hoại hàng chục thương hiệu Pháp.

Sự xuất hiện của các món đồ "giá siêu hời" của Shein càng khiến cho các nhà bán lẻ thời trang Pháp, vốn đã gặp khó khăn trong cạnh tranh với Zara và H&M, càng thêm đau đầu.

Đầu năm nay, hàng loạt chuỗi cửa hàng thời trang nhanh của Pháp như Jennyfer hay NafNaf đã phải nộp đơn xin phá sản.

Shein giữ giá quần áo ở mức siêu rẻ nhờ mô hình gửi hàng trực tiếp từ nhà máy được đặt tại Trung Quốc đến tay người tiêu dùng toàn cầu, tận dụng quy định miễn thuế đối với các gói hàng thương mại điện tử giá trị thấp.

Các lãnh đạo Shein cho rằng thành công của hãng nằm ở mô hình trực tuyến, hạn chế tình trạng tồn kho.

Giờ đây, việc mở cửa hàng vật lý đánh dấu bước ngoặt lớn bởi Shein sẽ phải duy trì lượng hàng tồn trong cửa hàng, đồng nghĩa với chi phí vận hành sẽ tăng cao.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Shein phải thích ứng với sự thay đổi tại thị trường lớn nhất là Mỹ, nơi quy định miễn thuế de minimis đối với gói hàng giá trị thấp sắp chấm dứt. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang có kế hoạch tương tự.