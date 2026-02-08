Shaw khiến tất cả ngạc nhiên

Luke Shaw đang có một mùa giải đáng kinh ngạc, dù ban đầu hậu vệ người Anh ít được chú ý so với những ngôi sao khác.

Luke Shaw đang trải qua một trong những mùa giải đáng nhớ nhất kể từ khi khoác áo Manchester United.

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham tối 7/2 không chỉ nối dài chuỗi toàn thắng của Manchester United, nó còn đồng thời cho thấy màn trình diễn ổn định nữa của Luke Shaw. Hậu vệ người Anh tiếp tục đá chính trước Spurs, chơi ổn định ở hành lang trái và khẳng định vị thế như một trong những cầu thủ gây ngạc nhiên nhất từ đầu mùa. Ngạc nhiên bởi Shaw từng được xem như kẻ hết thời, chật vật vì những chấn thương.

Điều đáng kinh ngạc là Shaw đá chính tất cả 25 trận Premier League của Manchester United mùa này. Anh tích lũy 2.183 phút thi đấu, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào tại Old Trafford.

The Times nhận xét: “Mùa này, Luke Shaw thi đấu rất tốt. Hậu vệ trái hay và giàu kinh nghiệm nhất Premier League hiện tại không ai khác ngoài Luke Shaw". Việc Carrick đưa MU trở lại hệ thống hàng thủ 4 người càng khiến Shaw chơi tốt hơn, bởi anh thoải mái nhất trong vai trò hậu vệ trái ở hàng tứ vệ.

Shaw gây kinh ngạc khi chơi liên tục từ đầu mùa.

Telegraph đặt ra câu hỏi thể trạng hoàn hảo và lối chơi ổn định của Shaw ở cánh trái khiến HLV Tuchel phải suy nghĩ. Liệu có khả năng Shaw được triệu tập trở lại tuyển Anh ? Câu hỏi này đang khiến nhiều người tò mò.

Với phong độ ổn định và sức bền vượt trội bất chấp tiền sử chấn thương trước, Shaw đang chứng minh giá trị của mình một cách thầm lặng nhưng đầy thuyết phục tại Manchester United. Lần gần nhất Shaw khoác áo ĐT Anh là trận chung kết Euro 2024.

Kể từ đó, các hậu vệ trái của "Tam sư" thay đổi liên tục. Từ O’Reilly (người gần nhất), cho tới Myles Lewis-Skelly, Spence, Livramento, James, Hall, Lewis, Trent và Colwill. Gần như không ai thể hiện sự ổn định và ấn tượng được như Shaw từng làm.

Với MU, phong độ ấn tượng của Shaw cũng đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo đội bóng, đặc biệt khi hợp đồng của anh sắp hết hạn vào năm sau (2027). Shaw cũng đang là cầu thủ phục vụ lâu năm nhất hiện tại ở Manchester United (11 năm 7 tháng).

Giữ chân một cầu thủ am hiểu đội bóng, phục hồi phong độ và thể hiện sự ổn định từ đầu mùa rõ ràng là lựa chọn không khó với MU lúc này.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

