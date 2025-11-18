Shark Thủy hối lộ gần 32 tỷ đồng 'chạy doanh thu'

Shark Thủy bị cáo buộc "bắt tay" Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thủy phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thủy), bị đề nghị truy tố về 2 tội danh, một trong số đó là Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Công ty Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh. Shark Thủy nhận thấy cần phải "làm đẹp" báo cáo tài chính, tạo hình ảnh là công ty có doanh thu lớn để thu hút các nhà đầu tư, nên đã cùng với Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, liên hệ, gặp mặt Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần (là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu rất lớn tại TP.HCM).

Ông Thủy đặt vấn đề, đề nghị Công ty Nhất Trần "chạy doanh thu" cho Công ty Egroup.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy.

Qua trao đổi, Liên đồng ý để chạy doanh thu cho Công ty Egroup với điều kiện Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho Liên là 2%/ tổng số tiền doanh thu ảo ghi nhận, bằng hình thức trả ngoài số sách kế toán (chuyển khoản vào tài khoản cá nhân ngay sau mỗi giao dịch).

Sau đó, Thủy giao cho Phú phụ trách việc chạy doanh thu giữa Công ty Egroup và Công ty Nhất Trần. Theo cáo buộc, Shark Thủy là người quyết định số doanh thu hàng năm, sau đó ông ta hoặc Phú thông báo trước cho Liên mỗi năm cần doanh thu bao nhiêu để Liên cân đối, chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó; xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu mà Thủy, Phú đưa ra.

Từ năm 2016 đến năm 2021, cơ quan điều tra xác định Công ty Egroup đã ký 12 hợp đồng kinh tế mua, bán thẻ điện thoại với 6 công ty theo chỉ định của Liên, được ghi nhận doanh thu là hơn 2.300 tỷ đồng trên báo cáo tài chính.

Để được ghi nhận doanh thu như trên, ông Thủy phải trả cho Liên 2%, tương đương hơn 46 tỷ đồng . Tuy nhiên, từ năm 2021, Công ty Egroup không có dòng tiền mới từ nhà đầu tư, gặp khủng hoảng về tài chính, ông Thủy không thu xếp được tiền, nên chỉ đưa được cho Liên hơn 31,9 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, Tống Thị Kim Liên khai từ khi thành lập Công ty Nhất Trần ngày 10/1/2014 đến nay, doanh nghiệp đã thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện nhiều lần. Tuy nhiên, Liên vẫn là người trực tiếp bỏ toàn bộ vốn thành lập và quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty Nhất Trần. Những người khác đứng tên cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật là đứng tên hộ cho Liên.

Liên quan hành vi chạy doanh thu "khống" cho Công ty Egroup, Liên cho biết Egroup không kinh doanh thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian có dòng tiền chạy qua bằng hình thức ký các hợp đồng kinh doanh không có thật giữa bên mua và bên bán theo chỉ định của Liên.

Sau khi giúp Công ty Egroup ghi nhận doanh thu "khống", Liên thừa nhận đã nhận từ Shark Thủy số tiền trên. Do đó, Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.