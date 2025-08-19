Shakira hẹn hò bạn trai cũ

Shakira và luật sư Antonio de la Rúa dùng bữa tối thân mật tại San Diego (Mỹ), trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn về việc cả hai tái hợp với nhau sau hơn 15 năm.

De la Rúa là con trai của cựu Tổng thống Argentina.

Theo El Pais, Shakira dẫn theo hai con trai, Milán và Sasha, đến hẹn hò cùng Antonio de la Rúa, người từng là bạn trai của cô cách đây 15 năm. Buổi gặp gỡ này cũng liên quan đến sự nghiệp của Shakira, bởi cả hai đang hợp tác cùng nhau.

Những hình ảnh được ghi lại tại nhà hàng sang trọng ở thành phố San Diego cho thấy nữ ca sĩ người Colombia tỏ ra khá vui và liên tục cười không ngớt. Theo tiết lộ của tờ LOC, Shakira tái hợp tác với Antonio de la Rúa hồi tháng 6, khi anh đảm nhận các công việc liên quan đến truyền thông, tài trợ và tổ chức sự kiện của nữ ca sĩ này.

Trong buổi diễn gần đây hồi đầu tháng 8, Shakira bất ngờ dành một cử chỉ đặc biệt cho doanh nhân người Argentina bằng cách trình bày bài hát Día de Enero, một bản ballad lãng mạn cô sáng tác cho anh vào năm 2006.

Bài hát này không nằm trong danh sách biểu diễn thường xuyên của cô và đã gần 20 năm không được hát trực tiếp. Hành động này khiến nhiều người suy đoán về một ý nghĩa lãng mạn dành cho người yêu cũ, làm dấy lên hàng loạt tin đồn.

Về mối quan hệ với Gerard Pique, Shakira hoàn tất việc bán một trong ba ngôi nhà mà cô từng sở hữu chung với cựu danh thủ này tại Esplugues de Llobregat, Catalonia. Căn nhà này vốn là mảnh ghép cuối cùng trong khu nhà ở mà Shakira và Pique từng mua với ý định đưa gia đình nữ ca sĩ sang sống tại Tây Ban Nha, sát bên nhà bố mẹ Pique (ngôi nhà của bố mẹ anh không nằm trong danh sách rao bán).

Tuy nhiên, ngôi nhà thứ ba thực tế chưa từng được hoàn thiện và giờ đây được bán riêng với giá 3 triệu euro. Hai căn biệt thự còn lại vẫn đang được rao bán. Thương vụ này đánh dấu một bước tiến nữa trong việc cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa cô và Piqué sau khi họ chia tay vào tháng 6/2022.