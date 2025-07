Sesko chọn MU

Manchester United đang tiến gần hơn đến việc chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ Newcastle. Theo tiết lộ từ nhà báo Craig Hope (Daily Mail), nội bộ Newcastle bắt đầu chấp nhận thực tế rằng chân sút người Slovenia nhiều khả năng chọn gia nhập “Quỷ đỏ” nếu rời Bundesliga trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Dù “Chích chòe” sẵn sàng trao cho Sesko một vai trò quan trọng trong đội hình, bản thân cầu thủ sinh năm 2003 lại dành sự ưu tiên cho MU - đội bóng mà anh tin có thể giúp mình phát triển lên tầm cao mới. Việc Newcastle có nguy cơ để vuột mất Sesko càng trở nên đáng tiếc hơn khi họ trước đó đã thất bại trong việc chiêu mộ các mục tiêu khác như Liam Delap và Joao Pedro.

Nguồn tin từ The Athletic xác nhận rằng MU đã có liên hệ trực tiếp với người đại diện của Sesko và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán chính thức với Leipzig. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng bổ sung thêm: “Đừng quên rằng MU vẫn đang tích cực theo đuổi Sesko. Họ đã nói chuyện với những người thân cận của cầu thủ này và sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ thương vụ”.

Sesko, 22 tuổi, được đánh giá cao nhờ thể hình lý tưởng, kỹ thuật hiện đại và khả năng hoạt động độc lập trong vòng cấm. Anh cũng sở hữu tốc độ tốt, có thể pressing hiệu quả và phù hợp với lối chơi giàu cường độ mà HLV Ruben Amorim đang xây dựng tại Old Trafford.

Với việc MU chưa có một trung phong thực sự đẳng cấp kể từ sau thời kỳ Zlatan Ibrahimovic hay Romelu Lukaku, việc đầu tư khoảng 70 triệu bảng cho một tài năng trẻ như Sesko có thể được xem là bước đi dài hạn hợp lý. Đây là mức giá được cho là tương ứng với tiềm năng của tiền đạo người Slovenia - người đã ghi 18 bàn sau 42 trận cho Leipzig mùa trước và đang được nhiều đội bóng lớn tại châu Âu săn đón.

Nếu cập bến Old Trafford, Sesko sẽ không chỉ bổ sung chất lượng cho hàng công MU mà còn được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc tái thiết đội bóng. Với tham vọng thi đấu đỉnh cao và tinh thần cầu tiến, Sesko hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Amorim - một HLV nổi tiếng mát tay trong việc ươm mầm những tài năng trẻ.

Thương vụ này vẫn còn chưa ngã ngũ, nhưng mọi dấu hiệu hiện tại đang nghiêng về phía MU. Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra trong những ngày tới, “Quỷ đỏ” có thể sẽ là bến đỗ tiếp theo trong hành trình của một trong những tiền đạo triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

