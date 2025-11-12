Sếp Nutifood tiết lộ tham vọng vươn ra toàn cầu

Phó chủ tịch HĐQT Nutifood Trần Bảo Minh khẳng định thị trường thị trường Đông Nam Á nằm trong tầm tay, doanh nghiệp sẽ từng bước mở rộng đến Trung Đông và toàn cầu.

Ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood (phải) và ông Jon Mcnaugh, Tổng giám đốc Điều hành ViPlus Dairy (trái) chia sẻ với báo chí. Ảnh: Nutifood.

Tại cuộc gặp gỡ chia sẻ thông tin về hoạt động doanh nghiệp mới đây, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood Trần Bảo Minh cho biết mục tiêu ban đầu của doanh nghiệp là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam. Nhưng hiện tại, Nutifood đã đứng đầu thị trường trong những ngành hàng quan trọng như sữa công thức trẻ em, kem (với thị phần trên 50%), sữa chua ăn (top 3) và sữa nước (top 4-5).

Doanh thu công ty thường xuyên tăng trưởng 2 con số trong khoảng 3-4 năm gần đây, riêng năm nay dự kiến đạt mốc 1 tỷ AUD (hơn 650 triệu USD ). Vì vậy, doanh nghiệp đã mở rộng tầm nhìn, hướng đến tạo ra những thương hiệu và sản phẩm ở đẳng cấp quốc tế để chinh phục thị trường cao cấp tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Ông Trần Bảo Minh khẳng định thị trường Đông Nam Á nằm trong tầm khả năng của doanh nghiệp Việt Nam nhờ sự gần gũi về văn hóa, mối quan hệ gắn kết về thương mại cùng những ưu đãi nội khối.

"Nhưng muốn bước vào thị trường Đông Nam Á thì phải có những thương hiệu mà ngay từ xuất xứ đã chinh phục người tiêu dùng", ông nhìn nhận.

Đó là lý do Nutifood những năm qua chủ trương hợp tác với các vùng nguyên liệu sạch trên thế giới, cũng như các viện nghiên cứu, đại học hàng đầu như Đại học Monash (Australia), Đại học Lund (Thụy Điển), Đại học UCAM (Tây Ban Nha) để phát triển công thức. Doanh nghiệp cũng đang có dự án nghiên cứu sản phẩm cho người bệnh ở Việt Nam, bao gồm bệnh đái tháo đường, ung thư...

Đáng chú ý, ông Minh còn chia sẻ kế hoạch từng bước làm chủ các thương hiệu nước ngoài. Sau các bước tiến của Nutifood tại Thụy Điển những năm qua, doanh nghiệp tiếp tục hợp tác với ViPlus Dairy - nhà sản xuất sữa hơn 130 năm tuổi tại Australia - để thành lập liên doanh ViPlus Nutritional Australia, với thương hiệu GippsNature. Đồng thời, lãnh đạo Nutifood tiết lộ cũng đang làm việc với một số tập đoàn sữa của Mỹ.

Ngày 10/11 vừa qua, trong chuyến công du đến Việt Nam, Nghị sĩ Danny Pearson - Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính, Chính quyền Bang Victoria (Australia) đã đến thăm trụ sở Nutifood tại TP.HCM. Ông đánh giá mô hình hợp tác giữa Nutifood và ViPlus Dairy không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại song phương, phát triển ngành dinh dưỡng, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm và tăng trưởng bền vững cho hai nước.

Chính quyền Bang Victoria cùng ban lãnh đạo Nutifood và ViPlus Dairy cũng đã trao đổi về lộ trình hợp tác và chiến lược đưa thương hiệu GippsNature mở rộng thị trường ra toàn cầu trong 3 năm tới. Theo ông Jon Mcnaugh - Tổng giám đốc Điều hành ViPlus Dairy, liên doanh đặt mục tiêu ghi nhận doanh thu trên 33 triệu USD vào năm 2026 và tăng trưởng đạt 130 triệu USD vào năm 2028.

"Bên cạnh việc mở rộng danh mục thương hiệu và sản phẩm, hướng đến các giải pháp dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho mọi nhóm tuổi, ViPlus Nutritional Australia sẽ từng bước mở rộng thị trường quốc tế theo từng giai đoạn - trước hết là các quốc gia Đông Nam Á, sau đó là khu vực Trung Đông, nhằm phát triển thương hiệu trên thị trường toàn cầu", ông Jon Mcnaugh chia sẻ.

Để phục vụ chiến lược tăng trưởng thời gian tới, ngoài việc thành lập liên doanh ViPlus Nutritional Australia với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 3 triệu USD (70% từ Nutifood và 30% từ ViPlus Dairy), Nutifood cũng đã đầu tư thêm khoảng 230 triệu USD (tương đương 6.000 tỷ đồng ) để mở rộng trang trại và nhà máy tại Gia Lai, cũng như phát triển dây chuyền sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn dạng nước.