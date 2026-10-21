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Kinh doanh

Sếp Masan làm Tổng giám đốc công ty sở hữu mỏ Núi Pháo

  • Thứ tư, 21/10/2026 19:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Michael Hung Nguyen được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Masan High-Tech Materials từ ngày 21/10, đồng thời tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Ông Michael Hung Nguyen làm Tổng giám đốc Masan High-Tech Materials. Ảnh: MSN.

CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 21/10. Ông Michael đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ông Michael Hung Nguyen hiện cũng là Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN), công ty mẹ của Masan High-Tech Materials.

Theo thông tin từ Masan High-Tech Materials, trên cương vị mới, ông Michael sẽ chịu trách nhiệm chung về kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty, đồng thời cập nhật tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược theo từng quý.

Các nhiệm vụ trọng tâm của tân Tổng giám đốc bao gồm mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển công nghệ tinh luyện, chế biến sâu và tái chế vonfram, cũng như tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials cho biết sẽ thúc đẩy kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu MSR từ thị trường UPCoM sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Cùng với kế hoạch chuyển sàn, doanh nghiệp dự kiến mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức dài hạn. Chính sách phân bổ vốn và cổ tức cũng dự kiến được công bố cùng kết quả kinh doanh năm 2026.

Bên cạnh việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, Masan High-Tech Materials tiếp tục phân công ông Nguyễn Thiều Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, phụ trách nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng năng lực sản xuất và phát triển nguồn tài nguyên tại Việt Nam.

Theo đó, ông Nam sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất tại Núi Pháo, bao gồm quản lý chi phí, bảo đảm tiến độ giao hàng, phát triển các dự án tinh luyện, chế biến sâu và tái chế. Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu mở rộng nguồn tài nguyên tại khu vực phía tây mỏ Núi Pháo và Núi Chiếm.

Hiện Masan High-Tech Materials vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, với công suất chế biến khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, cùng tổ hợp tinh luyện vonfram.

Tháng 2/2026, doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác 28 triệu tấn quặng. Đến tháng 6, công ty công bố tiềm năng tài nguyên khoảng 115 triệu tấn quặng vonfram đa kim tại khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, nguồn tài nguyên này có thể giúp kéo dài hoạt động khai thác và chế biến thêm 20-30 năm.

Masan High-Tech Materials cũng đang xem xét kế hoạch nâng công suất sản xuất oxit vonfram lên 10.000 tấn WO3/năm trong giai đoạn đầu, sau đó có thể tiếp tục mở rộng lên 12.000 tấn/năm, tùy thuộc kết quả đánh giá và điều kiện triển khai.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, trong năm nay, doanh nghiệp đã công bố các thỏa thuận với GB Innovation của Hàn Quốc và Elmet Group của Mỹ.

Trong đó, tháng 7, Masan High-Tech Materials công bố thỏa thuận hợp tác dài hạn với GB Innovation để chế biến tinh quặng vonfram do đối tác cung cấp thành APT và oxit vonfram tại Việt Nam.

Đến tháng 9, doanh nghiệp thông báo Elmet Group trở thành cổ đông chiến lược sau thương vụ đầu tư trị giá 124,75 triệu USD. Theo đó, Elmet sở hữu 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials thông qua giao dịch với Tập đoàn Masan.

Sau thương vụ, Tập đoàn Masan tiếp tục giữ vai trò cổ đông kiểm soát tại doanh nghiệp.

Theo ông Danny Le, Chủ tịch HĐQT Masan High-Tech Materials, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng hợp tác quốc tế và cải thiện khả năng tạo dòng tiền.

Doanh nghiệp cho biết các kế hoạch đầu tư, mở rộng công suất và chuyển niêm yết sẽ được triển khai theo lộ trình, tùy thuộc điều kiện thực tế và các phê duyệt cần thiết.

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Minh Khánh

masan Masan núi pháo msr michael hung nguyen

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

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