Selena Gomez tức giận

Theo Daily Mail, Selana Gomez và Benny Blanco bức xúc vì một vài người thân thiết tiết lộ thông tin đám cưới. Cụ thể, các thông tin bao gồm danh sách khách mời nổi tiếng, ngày cưới và địa điểm tổ chức tại Montecito (Mỹ).

Hiện tại, đôi vợ chồng sắp cưới đang chật vật phối hợp để kiểm soát tình hình. Thậm chí, Selana Gomez và Benny Blanco từng nghĩ đến việc hoãn đám cưới, song điều này là không thể vì lịch trình bận rộn

"Nếu không phải chỉ còn hai tháng là diễn ra đám cưới thì họ đã rời lịch. Song, nhiệm vụ này bất khả thi và họ không muốn trì hoãn đám cưới để tìm địa điểm mới. Thay vào đó, họ đang tăng cường an ninh gấp đôi để đảm bảo sự kiện được riêng tư nhất có thể", một người trong cuộc chia sẻ với Daily Mail.

Trái ngược việc tập trung vào nội dung chương trình, cô dâu tương lai nỗ lực tạo ra không gian an toàn, thoải mái cho dàn khách mời toàn sao. Theo đó, Selana Gomez và Benny Blanco gia tăng lực lượng lẫn biện pháp an ninh cho lễ cưới.

Một nguồn tin khác tiết lộ với tờ Daily Mail: "An ninh trong đám cưới rất quan trọng bởi cô ấy không chỉ là người của công chúng mà nhiều khách mời cũng vậy. Cô ấy đang cân nhắc có nên cho phép mọi người sử dụng điện thoại như một biện pháp tăng cường riêng tư hay không, đồng thời cô ấy muốn mọi người đều có mặt".

Ngoài ra, cả hai còn nhiều vấn đề chưa trao đổi như khu vực ngồi, ai là người phát biểu. Trong khi đó, tiệc thiết đãi, âm nhạc, địa điểm đã được thống nhất. Nhiều điều phải tới phút chót mới quyết định, song đội ngũ tổ chức bày tỏ sự lạc quan đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Selana Gomez và Benny Blanco sẽ tổ chức đám cưới trong hai ngày vào tháng 9 tại Montecito - một khu vực thượng lưu ở Santa Barbara. Được biết, cặp đôi chỉ mời bạn bè thân thiết và gia đình.

