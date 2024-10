Sean Penn hẹn hò người mẫu kém 34 tuổi

Theo Page Six, Sean Penn và bạn gái người mẫu Valeria Nicov vừa trở về Mỹ sau chuyến du lịch lãng mạn tới Tây Ban Nha. Cặp đôi chênh lệch 34 tuổi này xuất hiện ở sân bay quốc tế Los Angeles, sau gần một tháng sau họ được nhìn thấy âu yếm nhau ở Madrid.

Ngôi sao Mystic River ăn mặc thoải mái, trò chuyện rôm rả cùng bạn gái. Nicov có chiều cao vượt trội khi đứng cạnh bạn trai. Các nguồn tin cho biết Penn chỉ thích yêu phụ nữ trẻ, song những mối tình của ông thường không được công chúng ủng hộ.

Bạn gái Sean Penn sinh năm 1994 tại Chișinău, Moldova và hiện sống ở Pháp. Cô là người mẫu của công ty Premium Models, từng tham gia quảng cáo cho thương hiệu Carolina Herrera. Song song đó, Nicov theo đuổi diễn xuất trong các vở kịch, phim truyền hình. Theo SCMP, người đẹp từng học diễn xuất tại Học viện Âm nhạc, Sân khấu và Mỹ thuật ở Chișinău.

Nicov biết 7 ngôn ngữ gồm tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Rumani, tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italy. Nhiều bình luận nhận xét cô có ngoại hình đẹp.

Trước Nicov, Sean Penn hẹn hò diễn viên kém 19 tuổi, Olga Korotkova. Mối tình này diễn ra chóng vánh hồi năm ngoái.

Theo People, Penn ly hôn vợ cũ Leila George vào tháng 4/2022. Trong đó, George là người chủ động chấm dứt quan hệ với ngôi sao Mystic River sau hơn một năm chung sống.

Trong quá khứ, Penn và George trải qua khoảng thời gian mặn nồng, hạnh phúc, bất chấp sự soi mói của dư luận. George kém chồng 32 tuổi, cô là con gái của tài tử Vincent D'Onofrio - đồng nghiệp thân thiết của Penn.

Ngoài những mối tình trên, sao Gangster Squad từng hẹn hò minh tinh Charlize Theron, trải qua cuộc hôn nhân 14 năm với Robin Wright. Sean Penn cũng là chồng của Madonna từ năm 1985 đến năm 1989.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.