SDI Corp báo lãi đậm, tài sản vượt 100.000 tỷ đồng

SDI Corp hiện có tổng tài sản hơn 100.000 tỷ đồng, chỉ xếp sau Vinhomes, Novaland. Hoạt động kinh doanh nửa đầu năm tăng trưởng tích cực, chấm dứt chuỗi nhiều năm lỗ liên tiếp.

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, công ty báo cáo khoản lợi nhuận sau thuế đạt 4.421 tỷ đồng , cao hơn nhiều so với khoản lỗ 5.402 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái. Theo số liệu công bố trên HNX, nửa đầu năm 2022, đơn vị này báo lỗ 3.096 tỷ đồng .

Sau khi lãi lớn 2 quý đầu năm nay, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 của SDI Corp tăng mạnh lên 5.356 tỷ đồng , từ mức 653 tỷ đồng của cuối năm ngoái, cải thiện hơn rất nhiều so với mức âm 1.557 tỷ đồng ghi nhận được vào ngày 30/6/2023.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của SDI Corp tăng 18% lên 121.367 tỷ đồng . Tính trên sàn chứng khoán, chỉ có 2 công ty có quy mô tài sản lớn hơn doanh nghiệp này là Vinhomes và Novaland.

Tổng tài sản SDI Corp sở hữu hiện cũng đã vượt một loạt ông lớn bất động sản như Becamex IDC, Vincom Retail, Hưng Thịnh hay Khang Điền.

Cùng với mức tăng của tài sản, tổng nợ SDI Corp phải trả cũng đã "đội" thêm 14% trong nửa đầu năm nay lên 116.011 tỷ đồng , trong đó 6.588 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 30/6 ở mức 21,66 lần; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 82,54%.

SDI Corp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An với quy mô 117 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Dự án từ đầu năm 2022 được giới thiệu với tên thương mại The Global City, nhà phát triển là Masterise Homes.