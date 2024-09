HAGL và HAGL Agrico bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Đối mặt khoản lỗ lũy kế lớn và nợ phải trả tăng vọt, Hoàng Anh Gia Lai lẫn HAGL Agrico đều bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức chật vật trả nợ. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau khi soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), đơn vị kiểm toán đã nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.

Lý do là tại thời điểm 30/6, lỗ lũy kế của tập đoàn đạt 957 tỷ đồng , còn nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 350 tỷ đồng .

Nhiều khoản nợ chưa được thanh toán

Các thuyết minh trong báo cáo tài chính cho thấy Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán một số khoản vay đã đến hạn trả nợ. Điển hình nhất là khoản gốc và lãi vay đến hạn có giá trị lần lượt gần 790 tỷ đồng và 8 tỷ đồng với LPBank chi nhánh Gia Lai. Phải đến ngày 19/7, khoản vay này mới được tập đoàn xử lý.

Cũng tại ngày 30/6, công ty của bầu Đức chưa thanh toán lãi trái phiếu đến hạn với tổng giá trị gần 3.278 tỷ đồng . Tập đoàn cho biết việc chậm thanh toán do chưa thu được nguồn tiền từ khoản nợ của nhóm HAGL Agrico và các công ty con của HAGL Agrico. Hiện công ty đã thoả thuận lộ trình trả nợ 3 bên và chưa thanh lý một số tài sản không sinh lợi.

Liên quan đến trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai mới đây cho biết đã thanh toán 100 tỷ đồng tiền nợ gốc lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 cho BIDV.

Về ý kiến của đơn vị kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo, bao gồm dòng tiền dự kiến tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ đối tác, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền hoạt động tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm hợp đồng vay và trái phiếu liên quan, đồng thời đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn. Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm nay.

Cổ phiếu HNG đón tin xấu trước ngày bị hủy niêm yết

Tương tự, dù chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024, kiểm toán viên vẫn lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HoSE: HNG).

Lý do là công ty này đã phát sinh khoản lỗ thuần 363 tỷ đồng , lỗ lũy kế 8.466 tỷ đồng , nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 10.345 tỷ đồng và vi phạm một số điều khoản của các khoản vay.

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024 cho thấy công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương lỗ sau thuế 364 tỷ đồng , tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. So với báo cáo tự lập, khoản lỗ ròng bán niên đã giảm bớt 6 tỷ đồng , chủ yếu do công ty điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán.

Doanh thu thuần soát xét bán niên không thay đổi, vẫn giảm 47% xuống 147 tỷ đồng . Trong đó, nguồn thu từ mảng cây ăn trái lẫn cây cao su đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Năm 2024, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu 694 tỷ đồng và lỗ ròng 120 tỷ đồng . Như vậy sau nửa đầu năm, HAGL Agrico đã thực hiện hơn 21% chỉ tiêu doanh thu và nới rộng khoản lỗ so với mục tiêu đề ra.

HAGL Agrico cho biết đang tiếp tục triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.

Trên cơ sở này, công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 đáp ứng giả định hoạt động liên tục trong vòng 12 tháng tới.

Ngày 6/9 tới đây, cổ phiếu HNG sẽ chính thức bị hủy niêm yết bắt buộc do HAGL Agrico đã có 3 năm (2021-2023) thua lỗ liên tiếp.