Lý do 'đại gia' xăng dầu Petrolimex tăng lãi gấp đôi

Bên cạnh tình hình nguồn cung xăng dầu ổn định, cổ tức lợi nhuận được chia cho Petrolimex từ các công ty con, công ty liên doanh liên kết cao hơn so với cùng kỳ.

Lãi sau thuế của công ty mẹ Petrolimex trong nửa đầu năm nay tăng hơn gấp đôi cùng kỳ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) mới đây đã có văn bản giải trình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tại kỳ kinh doanh này, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 1.531 tỷ đồng , tăng gần 882 tỷ đồng (+135%) so với cùng kỳ năm 2023. Tương tự, lợi nhuận hợp nhất sau thuế cũng tăng mạnh 55% lên gần 2.421 tỷ đồng .

Lý giải kết quả này, Petrolimex cho biết hoạt động kinh doanh xăng dầu về cơ bản ổn định, có hiệu quả và sản lượng bán ra tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm. Nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước cũng khá ổn định, các thương nhân nhập mua xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Petrolimex tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do cổ tức lợi nhuận được chia của các công ty con, công ty liên doanh liên kết cao hơn so với cùng kỳ.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex nửa đầu năm tăng so với cùng kỳ ngoài nhờ hiệu quả từ hoạt động kinh doanh xăng dầu thì hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của tập đoàn này về cơ bản ổn định và tăng trưởng.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ các công ty con kinh doanh hóa dầu, nhiên liệu bay (lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận ngoài xăng dầu của Petrolimex) trong 6 tháng đầu năm 2023 lại giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, việc thoái vốn tại PG Bank trong quý III/2023 cũng làm cho phần lãi từ hoạt động liên doanh liên kết trong 6 tháng đầu năm giảm.

Về kết quả kinh doanh, quý II là kỳ kinh doanh khởi sắc nhất trong hơn 1 năm qua của Petrolimex. Điều này giúp doanh thu thuần nửa đầu năm 2024 tăng gần 12% lên 148.665 tỷ đồng trong khi lãi ròng tăng 55% lên 2.421 tỷ đồng .

Năm nay, Petrolimex đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu hợp nhất 188.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.900 tỷ đồng . Như vậy, tập đoàn đã thực hiện 79% chỉ tiêu doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm gần 2% chỉ sau 6 tháng.

Tại thị trường Việt Nam, Petrolimex sở hữu hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, còn PV Oil chiếm trên 20%. Đây cũng là 2 doanh nghiệp có số lượng điểm bán, cây xăng nhiều nhất.

Riêng Petrolimex hiện có 43 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc với khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu.