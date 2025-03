Giá vàng tăng đến bao giờ?

Sau năm 2024 bùng nổ, giá vàng liên tục tăng cao kể từ đầu năm. Chỉ trong vòng 3 tháng, kim loại quý đã nhiều lần vượt dự báo của giới chuyên gia và vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng thế giới sẽ kéo dài đến khi nào?. Ảnh: Bloomberg.

Theo các chuyên gia của CBS News, đà tăng của giá vàng thế giới lần này không chỉ là một đợt tăng giá đơn thuần, mà còn báo hiệu một sự thay đổi trong gốc rễ. Đó là cách nhà đầu tư bảo toàn tài sản trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng bất ổn.

“Xét cho cùng, giá vàng tăng mạnh khi các kênh đầu tư truyền thống đang hứng chịu ngày càng nhiều áp lực. Dòng tiền đổ vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn trước những biến động về mặt kinh tế và địa chính trị”, CBS News nhận định.

Đà tăng bền vững?

Khi giá vàng leo thang, nhiều người có thể cảm thấy như đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện tại, CBS News nhận định rằng đây có thể là thời điểm "vàng" để bổ sung kim loại quý vào danh mục đầu tư.

Dù giá vàng đã vượt ngưỡng 3.000 USD /ounce, các phân tích kỹ thuật chỉ ra đây có thể không phải là đỉnh của đợt tăng giá. Từ đầu năm 2025, vàng đã ghi nhận đà tăng trưởng ổn định. Những đợt tăng giá mạnh sẽ theo sau các đợt điều chỉnh nhỏ. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá có khả năng vẫn còn tiếp diễn.

Ngoài ra, khác với những đợt tăng giá mang tính đầu cơ, giới quan sát chỉ ra biến động giá hiện tại cho thấy đà tăng trưởng ổn định và bền vững hơn nhiều. Nếu xu hướng này tiếp diễn, mức giá hiện tại có thể là cơ hội mua vào cuối cùng trước khi vàng thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn.

Hàng rào trú ẩn

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, vàng luôn được xem là một kênh trú ẩn an toàn. Vàng có khả năng bảo toàn giá trị trước lạm phát, biến động tiền tệ và bất ổn địa chính trị. Đối với các nhà đầu tư, việc đa dạng hóa danh mục sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản khỏi những cú sốc thị trường.

Trong khi đó, môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, với mức độ bất ổn gia tăng do nhiều yếu tố phức tạp. Sự thay đổi chính sách từ các chính phủ, căng thẳng địa chính trị leo thang, và đặc biệt là những lo ngại về lạm phát gia tăng, đã tạo ra một bối cảnh đặc biệt, làm thay đổi các chiến lược đầu tư truyền thống.

Sau giai đoạn giảm phát tương đối ổn định năm 2024, lạm phát đang quay trở lại với tốc độ đáng báo động. Tháng 1/2025 chứng kiến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng vọt 0,5%, mức tăng cao nhất trong hơn một năm.

Tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước đã vượt qua ngưỡng 3%, vượt xa mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra. Khi lạm phát gia tăng, sức mua của các đồng tiền truyền thống bị xói mòn. Trong bối cảnh này, vàng nổi lên như một "pháo đài" bảo toàn giá trị tài sản và danh mục đầu tư.

Trong tháng 2, CPI tại Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước, nâng tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước lên 2,8%.

Biến động CPI của Mỹ kể từ năm 2021. Ảnh: CNBC.

Nếu không tính đến chi phí nhiên liệu và thực phẩm, vốn dễ biến động hơn, chỉ số CPI lõi của Mỹ ghi nhận mức tăng 0,2% so với tháng 1 và 3,1% so với tháng 2/2024. Tuy nhiên, con số này cũng đã hạ nhiệt so với hồi tháng 1, với mức tăng CPI lõi lên đến 0,4%.

Theo CNBC, báo cáo lạm phát tháng 2 được công bố trong một thời điểm nhạy cảm của kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, vốn đã biến động mạnh mẽ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Những quyết sách mới của ông chủ Nhà Trắng làm dấy lên lo ngại về thương chiến toàn cầu, đe dọa đẩy làm phát lên cao và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã thúc đẩy một loạt chính sách thuế mới theo kế hoạch "Nước Mỹ trên hết". Mục tiêu là điều chỉnh cán cân thương mại, bảo vệ các ngành công nghiệp sản xuất nội địa, đồng thời sử dụng "liệu pháp thuế" như một công cụ đàm phán.

Trong diễn biến mới nhất, ông Trump khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ nên cắt giảm lãi suất. “Fed tốt hơn hết nên cắt giảm lãi suất. Chính sách thuế đã bắt đầu truyền dẫn vào nền kinh tế. Hãy làm điều đúng đắn”, ông Trump nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông chủ Nhà Trắng liên tục gây sức ép cho Fed. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đổ lỗi cho chính sách thuế của ông Trump làm gia tăng lạm phát.

Ông Trump liên tục thúc giục Fed hạ lãi suất điều hành. Ảnh: Reuters.

Khi Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư vào các tài sản bằng đồng USD do lợi suất cao hơn. Điều này làm gia tăng nhu cầu đối với đồng bạc xanh, khiến đồng tiền này tăng giá so với các đồng tiền khác.

Ngược lại, khi Fed giảm lãi suất, lợi suất đầu tư vào tài sản bằng đồng USD giảm, khiến các nhà đầu tư nước ngoài giảm nhu cầu đối với đồng tiền này. Điều này làm giảm giá trị của đồng bạc xanh so với các đồng tiền khác. Do đó, khi lãi suất liên bang giảm, đồng USD thường yếu đi.

Trong khi đó, vàng thường trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế khi đồng USD suy yếu. Sự bất ổn của tiền mã hóa và những rủi ro của thị trường chứng khoán cũng khiến dòng tiền chảy vào các kênh trú ẩn như vàng.

Nhu cầu vàng tăng cao

Trong bối cảnh hiện nay, vàng tiếp tục khẳng định vai trò là một tài sản trú ẩn an toàn. Lịch sử đã chứng minh rằng giá trị của vàng ít bị ảnh hưởng bởi biến động của các loại tài sản khác, mang lại lợi ích quan trọng khi thị trường phản ứng với những biến động khó lường.

Nhu cầu vàng trên toàn cầu đang có xu hướng tăng, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương.

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu gia tăng tích trữ kim loại quý của nhiều ngân hàng trung ương vẫn chưa dừng lại. Trong tháng 1 vừa qua, các ngân hàng trung ương đã mua thêm tổng cộng 18 tấn vàng.

Năm ngoái, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã bổ sung vào kho dự trữ tổng cộng 1.045 tấn vàng, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp lượng vàng mua vào đạt hơn 1.000 tấn.

Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới cho thấy, các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi vẫn dẫn đầu trong hoạt động tích trữ vàng.

Theo giới quan sát, việc các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng cường mua vàng cho thấy niềm tin vào vai trò của kim loại quý trong việc bảo vệ dự trữ quốc gia. Nhu cầu vàng từ những thị trường mới nổi, đặc biệt là châu Á, tăng mạnh do sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và lo ngại về bất ổn kinh tế.