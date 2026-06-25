Scotland 0-1 Brazil: Vinicius tỏa sáng

Sáng 25/6, Brazil mở tỷ số ngay phút thứ 7 trước Scotland ở lượt trận cuối, bảng C.

Một điểm tại Miami gần như chắc chắn giúp Scotland lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup. Tuy nhiên, thử thách sắp tới là rất khó khăn khi đối thủ của họ là một Brazil hùng mạnh, đội bóng mà Scotland có thành tích đối đầu tệ hại.

Thất bại tối thiểu 1-0 trước Morocco ở lượt trận thứ hai đã phơi bày điểm yếu chí mạng của Scotland. Dù chơi quả cảm trong hiệp hai, họ vẫn không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào. Thống kê rộng hơn còn đáng báo động: Scotland chỉ có vỏn vẹn 5 cú sút trúng mục tiêu trong 5 trận gần nhất tại các giải đấu lớn, và chỉ ghi 9 bàn sau 13 trận World Cup gần đây. Lịch sử cũng quay lưng với họ khi Scotland chưa từng thắng đội bóng Nam Mỹ nào sau 8 lần chạm trán tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (hòa 2, thua 6), nhận trung bình 2,5 bàn thua/trận.

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti vừa lấy lại thể diện bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước Haiti. Dù vậy, "Selecao" phiên bản này vẫn chưa đạt phong độ đỉnh cao khi chỉ đạt trung bình 10 cú sút/trận – con số thấp nhất của họ kể từ World Cup 1966. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về đại diện Nam Mỹ. Brazil bất bại trong cả 10 lần đụng độ Scotland (thắng 8, hòa 2), bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp gần nhất tại World Cup với tổng tỷ số 7-2.

Dù được đánh giá cao hơn, Brazil vẫn phải thận trọng. Cả 3 trận thua gần nhất của họ ở vòng bảng World Cup đều rơi vào lượt trận thứ ba, tiêu biểu là cú sảy chân trước Cameroon năm 2022. Với việc 4/5 chiến thắng gần đây của Brazil đều giữ sạch lưới, Scotland sẽ cần một phép màu trên hàng công nếu muốn viết nên trang sử mới tại Miami.