Thể thao

Sawe lỡ hẹn kỷ lục marathon thế giới vì thời tiết

  • Chủ nhật, 21/9/2025 17:14 (GMT+7)
  • 17:14 21/9/2025

Sabastian Sawe giành chiến thắng thuyết phục tại giải Marathon Berlin diễn ra vào ngày 21/9, song nỗ lực phá kỷ lục thế giới của anh bị cản trở bởi cái nóng bất thường tại thủ đô nước Đức.

Kỷ lục của Kipchoge chưa bị phá vỡ.

Ở tuổi 29, vận động viên người Kenya cán đích với thành tích 2 giờ 2 phút 16 giây, thành tích tốt nhất trong năm nay và vượt xa các đối thủ. Anh nhanh hơn 4 phút so với Akira Akasaki (Nhật Bản) và hơn 4 phút rưỡi so với Chimdessa Debele (Ethiopia).

Phát biểu sau khi về đích, Sawe cho biết: “Tôi cố gắng hết mình rồi. Tôi rất vui với chiến thắng này".

Ở nội dung nữ, người đồng hương của Sawe, Rosemary Wanjiru, cũng mang về niềm tự hào cho Kenya khi giành ngôi vô địch với thời gian 2:21:05, chỉ nhỉnh hơn Dera Dida (Ethiopia) trong cuộc đua căng thẳng.

Trước giải đấu, Sawe đặt mục tiêu chinh phục kỷ lục 2:01:09 do huyền thoại Eliud Kipchoge lập tại Berlin năm 2022. Tuy nhiên, với nền nhiệt tăng cao lên đến 24 độ C, giấc mơ này đã không thành hiện thực. Kỷ lục thế giới hiện tại vẫn thuộc về Kelvin Kiptum, người hoàn thành Chicago Marathon năm 2023 với thời gian 2:00:35.

“Thời tiết thì không thể kiểm soát được. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống. Tôi chắc chắn sẽ quay lại vào năm sau", Sawe khẳng định, đồng thời gửi tín hiệu anh chưa từ bỏ mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

