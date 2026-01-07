Sau vụ học viên tử vong: Kiểm tra đột xuất 19 trung tâm ở Quảng Ninh

Sau vụ việc học viên tử vong, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp chấn chỉnh, siết chặt công tác quản lý đối với các trung tâm công tác xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Ngày 7/1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội đang hoạt động.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đồng thời tạm dừng hoạt động đối với 4 trung tâm khác gồm Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh xác định vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là bài học nghiêm trọng trong công tác quản lý, giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, nhất là các mô hình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Trên cơ sở đó, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm, đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động đối với các trung tâm thiếu điều kiện, không bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn, an toàn cho người tham gia sinh hoạt, học tập.

Cùng với công tác kiểm tra, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình cấp phép, điều kiện hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các trung tâm công tác xã hội.

Sở Y tế được giao thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực này, đặc biệt là các trường hợp thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Học viên tử vong sau 2 ngày nhập học với cơ thể đầy vết thương.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, không để các cơ sở hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện pháp lý, chuyên môn và an toàn.

Về lâu dài, UBND tỉnh Quảng Ninh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án thành lập các trung tâm công tác xã hội theo đúng quy định của Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, nhân lực chuyên môn và điều kiện hoạt động.

Trong đó, tỉnh định hướng chuẩn bị lộ trình thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội, chăm sóc trẻ em, thanh thiếu niên, đồng thời tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người tham gia tại các trung tâm trên địa bàn.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 23/12/2025, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân là P.H.N., sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, được gia đình đưa đến nhập học ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt, lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên này xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, chiều cùng ngày gia đình đưa về nhà và sau đó tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để xác minh, điều tra, làm rõ.