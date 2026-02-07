Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau tiệc tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung'

  • Thứ bảy, 7/2/2026 11:50 (GMT+7)
Sau những cuộc vui tất niên sớm, không ít người điều khiển xe máy vẫn vô tư cầm lái khi trong người còn hơi men.

Nong do con anh 1

Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,626 mg/L khí thở.

Tối 6/2, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an phường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội).

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ôtô, xe máy, xe đạp. Qua đó, phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

Nong do con anh 2

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường kiểm tra nồng độ cồn.

Điển hình, khoảng 19h38, cán bộ CSGT dừng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe máy BKS 29K2-065.XX. Kết quả, nam tài xế L.H.P (SN 1966, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,411 mg/L khí thở.

Trình bày với tổ công tác, ông P. cho biết vừa liên hoan tất niên ở chỗ làm và từ chỗ làm ở bên Long Biên trở về nhà. "Tôi có biết việc sử dụng rượu bia sau đó điều khiển phương tiện là vi phạm. Tuy nhiên, do liên hoan cuối năm nên không từ chối được" - ông P. nói.

Nong do con anh 3Nong do con anh 4

Lực lượng CSGT lập biên bản đối với tài xế vi phạm.

Tương tự, nam tài xế khác là N.N.K (quê Phú Thọ) bị tổ công tác phát hiện vi phạm ở mức 0,626 mg/L khí thở.

"Tôi có uống vài lon bia trong buổi tất niên cùng người quen ở khu vực phố Phủ Doãn và đang trên đường về nhà ở Long Biên" - ông K. chia sẻ.

Ngoài 2 trường hợp trên, tổ công tác phát hiện một số tài xế khác vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở.

Nong do con anh 5Nong do con anh 6

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ôtô.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, dịp cuối năm người dân thường tham gia các buổi liên hoan, tất niên nên không tránh được việc sử dụng rượu, bia.

"Thực hiện kế hoạch về kiểm tra nồng độ cồn, thời gian qua đơn vị thường xuyên bố trí các tổ công tác triển khai làm nhiệm vụ vào các khung giờ như buổi trưa, buổi tối nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Qua đó, tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đã giảm so với trước đây" - đại úy Tuấn chia sẻ.

Vị cán bộ CSGT khuyến cáo người dân khi "đã uống rượu, bia thì không lái xe", chủ động lựa chọn các hình thức di chuyển an toàn khác nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Tài xế ôtô gây tai nạn còn đánh người hỗ trợ ở TP.HCM

Chiếc ôtô bất ngờ tông vào đống gạch cùng một người ngồi trên xe máy dừng bên đường. Đáng nói, sau khi một người dân chạy tới hỗ trợ nạn nhân thì bị tài xế ôtô cầm gậy đánh.

18 giờ trước

Một CSGT bị ôtô đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe tải ở gần đường tròn Tân Long (Thái Nguyên) khiến hai người tử vong, trong đó có một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

15:46 4/2/2026

Xe bồn chở xăng thiêu rụi hai ôtô ở TP.HCM

Đám cháy từ xe bồn chở xăng M95 đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 m khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác hư hỏng.

18:09 28/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/ha-noi-sau-tiec-tat-nien-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-kich-khung-post1819114.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nồng độ cồn Tài xế Nồng độ cồn Giao thông Cảnh sát giao thông Hà Nội

