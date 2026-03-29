Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Sau hơn một thập kỷ lẩn trốn, kẻ giết người bất ngờ đầu thú tại Hà Nội

  • Chủ nhật, 29/3/2026 19:53 (GMT+7)
Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Tam Hưng đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Tuấn (SN 1986; trú tại xã Thạch An, TP Cần Thơ) ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/3/2012, tại Tổ 31, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội), Trần Quốc Tuấn cùng một đối tượng khác đã thực hiện hành vi giết người. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuấn về tội “giết người”.

Đối tượng Trần Quốc Tuấn tại Công an xã Tam Hưng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tam Hưng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình đối tượng tại xã Thạch An (TP Cần Thơ) để tuyên truyền, vận động.

Ngày 26/3/2026, Trần Quốc Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, Công an xã Tam Hưng đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cao Thắng/VOV.VN

đầu thú Hà Nội Cần Thơ lẩn trốn hồ sơ vụ án truy nã

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý