Sau Felix, Ronaldo yêu cầu Al Nassr chiêu mộ thêm sao Chelsea

Theo Marca, siêu sao người Bồ Đào Nha muốn Cucurella gia nhập đội bóng Saudi Pro League, không lâu sau khi Al Nassr đạt thỏa thuận ký hợp đồng với Joao Felix. Thương vụ Felix ban đầu được định giá 30 triệu euro và có thể tăng lên 50 triệu euro tùy vào các điều khoản phụ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hợp đồng cũng kèm điều khoản chia sẻ lợi nhuận khi bán lại trong tương lai.

Trong khi đó, Cucurella là nhân tố quan trọng của Chelsea. Gia nhập từ Brighton năm 2022, hậu vệ người Tây Ban Nha từng cạnh tranh vị trí với Ben Chilwell nhưng giờ trở thành lựa chọn hàng đầu ở hành lang trái. Mùa trước, anh ra sân tới 54 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 36 lần đá chính tại Premier League.

Cucurella còn hợp đồng với Chelsea đến tháng 6/2028, và là quân bài được HLV Enzo Maresca lẫn người hâm mộ tại Stamford Bridge đánh giá cao. Vì thế, Chelsea không chịu áp lực phải bán, và khả năng để Al Nassr thuyết phục được đội bóng thành London là khá thấp.

"Cucurella vẫn thi đấu ổn định và khẳng định vị thế tại Premier League, khiến viễn cảnh anh rời Chelsea lúc này trở nên khá xa vời", Goal nhận định.

Nhiều khả năng Ronaldo phải hài lòng với việc chỉ có Felix gia nhập đội bóng. Dù từng được kỳ vọng rất lớn, Felix không thể hiện được nhiều tại châu Âu và sẽ bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Saudi Arabia.

