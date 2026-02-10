Sau cơn giận của ông Trump, VĐV Mỹ phải đồng loạt nói tự hào?

Sau khi ông Trump chỉ trích gay gắt vận động viên Olympic Hunter Hess vì phát ngôn của anh này, các vận động viên của đoàn Mỹ cùng thống nhất đưa ra một câu trả lời tại Thế vận hội.

Vận động viên Chloe Kim trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/2 tại Thế vận hội Mùa đông Milan 2026. Ảnh: Yonhap.

Theo New York Times, 4 vận động viên trượt ván trên tuyết của đoàn Mỹ tại Thế vận hội tiếp tục bị hỏi khó trong cuộc phỏng vấn ngày 9/2. Các phóng viên quốc tế xoáy xâu vào bài đăng giận dữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/2.

Trong đăng tải, ông Trump chỉ trích gay gắt vận động viên trượt tuyết tự do Hunter Hess vì những phát ngôn của anh này tại Milan. Trước đó, trong cuộc gặp gỡ báo chí, Hess đã nói: “Việc tôi khoác lên mình lá cờ của Mỹ không có nghĩa là tôi đại diện cho những điều đang diễn ra ở Mỹ hiện nay”.

Tại buổi họp báo ngày 9/2, 4 nữ vận động viên trong đội tuyển trượt ván trên tuyết của Mỹ cùng được hỏi về suy nghĩ khi đại diện cho nước Mỹ tại kỳ Thế vận hội này.

Vận động viên Chloe Kim (25 tuổi), từng giành hai huy chương vàng Olympic, thành viên nổi bật nhất trong đội, khẳng định cô tự hào khi đại diện cho Mỹ. Nhưng Chloe Kim cũng đồng thời nhấn mạnh các vận động viên có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân.

“Chúng ta cần tinh thần lãnh đạo chứa đựng tình yêu thương và sự cảm thông, tôi rất mong được thấy điều đó nhiều hơn”, Chloe Kim nói.

Chloe Kim có cha mẹ là người nhập cư đến từ Hàn Quốc, cô chia sẻ thêm: “Gia đình tôi có nhiều thành viên là người nhập cư, câu chuyện đang diễn ra tại Mỹ động chạm sâu sắc đến tôi. Trong thời điểm như thế này, điều quan trọng là chúng tôi phải đoàn kết và ủng hộ nhau. Tôi rất tự hào khi đại diện cho Mỹ. Đất nước này mang đến cho gia đình tôi rất nhiều cơ hội, nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi có quyền lên tiếng về những gì đang diễn ra”.

Vận động viên Maddie Mastro tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: USA Today.

Quan điểm này được đồng đội Maddie Mastro tán thành: “Tôi tự hào khi đại diện cho Mỹ, nhưng tôi cũng buồn trước những gì đang xảy ra ở quê nhà. Thật khó khăn, tôi nghĩ chúng ta không thể làm ngơ. Đồng thời, tôi cũng đại diện cho một đất nước có những giá trị như sự tử tế và lòng trắc ẩn, chúng tôi sẽ cùng nhau đứng lên trước bất công”.

Vận động viên Bea Kim có ông bà là người nhập cư, cô nói: “Hiện ở Mỹ có nhiều quan điểm khác nhau. Rõ ràng là chúng tôi đang rất chia rẽ. Cá nhân tôi rất tự hào khi đại diện cho Mỹ. Nhưng tôi cũng tin rằng sự đa dạng là điều khiến nước Mỹ mạnh mẽ và độc đáo. Tôi không nghĩ có nơi nào trên thế giới trao cho mỗi người cơ hội được làm điều mình muốn như nước Mỹ. 4 vận động viên chúng tôi ngồi đây hôm nay là minh chứng, chúng tôi đang được theo đuổi giấc mơ của mình”.

Vận động viên Maddy Schaffrick trả lời ngắn gọn: “Tôi tự hào khi đại diện cho Mỹ và khoác lên mình lá cờ quốc gia trong một sự kiện mang tính gắn kết toàn cầu như thế này, tôi đang được theo đuổi điều mình yêu thích”.

Vận động viên Maddy Schaffrick tại một sự kiện thi đấu ở Frisco, bang Colorado, Mỹ, năm 2024. Ảnh: Team USA.

Trước đó, ngày 8/2, Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt nam vận động viên trượt tuyết người Mỹ Hunter Hess. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết: “Hunter Hess, kẻ thất bại, nói rằng anh ta không đại diện cho nước Mỹ tại Thế vận hội. Nếu đúng như vậy, anh ta không nên tranh tài để vào đội tuyển, thật đáng tiếc khi anh ta có mặt trong đội. Rất khó để cổ vũ cho người như thế này”.