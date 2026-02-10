Điều tra việc huy chương Olympic bị bung hàng loạt

Nhiều vận động viên Olympic đã bị rơi huy chương xuống đất khi đang ăn mừng chiến thắng. Ban tổ chức cho biết đang khẩn trương tìm hiểu sự cố huy chương bung hàng loạt.

VĐV người Mỹ Breezy Johnson giành huy chương vàng nội dung đổ đèo nữ, sau khi Johnson nhảy lên ăn mừng chiến thắng, huy chương của cô bị bung khỏi dây đeo. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, hiện tượng huy chương Olympic bị bung khỏi dây đeo đang gây sửng sốt tại Thế vận hội năm nay.

Được xem là huy chương danh giá bậc nhất trong thể thao, nhưng các tấm huy chương tại Olympic Mùa đông Milan - Cortina đang liên tục gặp sự cố, khiến ban tổ chức lâm vào thế khó xử.

Ban tổ chức đã cam kết điều tra làm rõ nguyên nhân, sau khi nhiều vận động viên giành huy chương phản ánh rằng huy chương của họ bị sứt mẻ, nứt vỡ sau cú tiếp đất không mong muốn vì bung khỏi dây đeo.

“Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến vấn đề huy chương, bởi đây là khoảnh khắc rất quan trọng đối với các vận động viên. Mọi thứ cần hoàn hảo khi huy chương được trao. Chúng tôi nhận thức rất rõ vấn đề đang xảy ra. Hiện chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng để xác định chính xác vấn đề nằm ở đâu”, ông Andrea Francisi, Giám đốc điều hành công tác tổ chức của Thế vận hội năm nay, nói tại họp báo ngày 9/2.

Sau đó, ban tổ chức có đề cập đến một khả năng rằng sự cố bung huy chương có thể bắt nguồn từ cơ chế tự bung của dây đeo. Cơ chế này được thiết kế để dây đeo tự động tách rời vật đeo khi bị kéo mạnh, nhằm tránh nguy cơ gây nghẹt thở và thương tích cho người đeo.

Từ các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng như từ chia sẻ của vận động viên, dường như việc nhảy lên ăn mừng là một trong những nguyên nhân chính khiến huy chương gặp sự cố.

Breezy Johnson, nữ vận động viên trượt tuyết đổ đèo người Mỹ, giành huy chương vàng trong ngày 8/2. Johnson cho biết huy chương của cô rơi khỏi ruy băng khi cô nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng.

“Đừng nhảy lên khi đeo huy chương. Tôi nhảy lên vì quá phấn khích và nó bung ngay”, Johnson nói.

Theo Johnson, mức độ hư hỏng không quá nghiêm trọng. “Không phải kiểu vỡ nát hoàn toàn, nhưng cũng bị nứt và sứt mẻ sau khi huy chương tiếp đất”, Johnson nói.

Trong video do đội tuyển hai môn phối hợp của Đức chia sẻ, sau khi đội giành huy chương đồng nội dung tiếp sức hỗn hợp ngày 8/2, huy chương của vận động viên Justus Strelow cũng bị bung khỏi dây đeo khi anh ăn mừng cùng đồng đội. Dòng chú thích đăng kèm video đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ huy chương không được tạo ra để ăn mừng sao?”.

Huy chương của vận động viên trượt tuyết băng đồng người Thụy Điển Ebba Andersson thậm chí còn vỡ làm hai sau khi rơi xuống tuyết. Andersson chia sẻ: “Giờ tôi chỉ hy vọng ban tổ chức có “kế hoạch B” cho những tấm huy chương bị hỏng”.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alysa Liu cũng gặp sự cố tương tự và chia sẻ với thái độ hài hước: “Có lẽ huy chương của tôi không cần ruy băng”.

Đây không phải lần đầu huy chương Olympic gặp vấn đề. Vài tháng sau, Thế vận hội Mùa hè Paris 2024, hơn 200 vận động viên đã yêu cầu thay thế huy chương bị xuống cấp nhanh chóng, nhiều người chia sẻ hình ảnh huy chương bong tróc trên mạng xã hội.

