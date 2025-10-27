Sau 10 năm, Premier League lại có hiện tượng lạ

Vào cuối tuần qua, vòng 9 Premier League chứng kiến sự kiện hiếm có khi ba gã khổng lồ của bóng đá Anh - Chelsea, Liverpool và Manchester City - đồng loạt nhận thất bại.

Liverpool gục ngã trên sân Brentford.

Đây là lần đầu tiên cả ba đội bóng này cùng thua một vòng kể từ mùa giải 2015/16. Sự kiện này không chỉ gây sốc cho người hâm mộ mà còn làm nổi bật tính chất khó lường của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cách đây tròn một thập kỷ, vào vòng 15 ở mùa giải 2015/16, Premier League cũng từng chứng kiến một vòng đấu kỳ lạ tương tự. Khi đó Chelsea, nhà đương kim vô địch thời điểm ấy, bất ngờ để thua 0-1 trước Bournemouth ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Cùng lúc, Liverpool nhận thất bại 0-2 trên sân của Newcastle United. Manchester City cũng không khá hơn khi gục ngã 0-2 trước Stoke City tại hiểm địa sân Britannia.

Những kết quả này đã khiến giới mộ điệu sửng sốt, và giờ đây, lịch sử dường như lặp lại với một kịch bản tương tự nhưng trong bối cảnh hoàn toàn mới.

Vòng 9 của Premier League 2025/26 chứng kiến Chelsea thua Sunderland 1-2, Liverpool thua Brentford 2-3 và Manchester City thua Aston Villa 0-1 cuối tuần qua. Việc cả ba đội bóng hàng đầu này cùng thất bại trong cùng một vòng đấu là một dấu mốc đáng chú ý, làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguyên nhân đằng sau sự bất ngờ này.

Sự kiện này không chỉ là một điểm nhấn của mùa giải mà còn có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch Premier League 2025/26. Các đội bóng như Arsenal, Tottenham, hay thậm chí MU, Newcastle đã tận dụng cơ hội để bứt phá.

Arsenal sau chiến thắng 1-0 trước Palace tiếp tục vững ngôi đầu và tạo khoảng cách tới 6 điểm với Man City, 7 điểm so với Liverpool.