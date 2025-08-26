Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Sát thủ tàu sân bay' DF-26 của Trung Quốc có phiên bản mới

  • Thứ ba, 26/8/2025 15:48 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Trong buổi diễn tập trước thềm lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã trình làng phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đạn đạo DF-26, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông quốc tế.

DF-26, tên chính thức là Đông Phong-26 (được NATO định danh là CH-SS-18) là tên lửa đạn đạo tầm trung do Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vận hành. Hệ thống này được sản xuất bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa này có tầm bắn hơn 5.000 km, có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân hoặc thông thường chính xác vào cả mục tiêu trên bộ và trên biển.

Sự xuất hiện của biến thể DF-26D đã thu hút sự chú ý của giới quan sát vì trước đó chưa có thông tin chi tiết nào về hệ thống này được Trung Quốc công bố. Các chuyên gia quân sự đánh giá, việc lộ diện trong quá trình chuẩn bị duyệt binh chính là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã chính thức bổ sung thêm một phiên bản nâng cấp vào kho vũ khí của nước này.

Theo thông tin từ trang Defense Security Asia, phiên bản "D" là vũ khí chống hạm chuyên dụng, được phát triển dựa trên biến thể DF-26B - loại tên lửa đã được thử nghiệm vào năm 2020.

Dựa trên số liệu của các phiên bản trước, trang tin này mô tả biến thể DF-26D có trọng lượng từ 1.200-1.800kg. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng cho phép tấn công mục tiêu tốc độ Mach 10, bán kính chiến đấu hơn 5.000 km.

Không giống như các phiên bản tiền nhiệm, DF-26D được cho là tích hợp đầu dò radar chủ động, cảm biến đa quang phổ và mồi bẫy tiên tiến để đánh bại các lá chắn phòng thủ tên lửa tiên tiến của phương Tây như Aegis BMD và THAAD.

Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về DF-26D hay vai trò dự kiến của nó. Tuy nhiên, một số đánh giá cho rằng phiên bản mới này có thể được thiết kế cho các nhiệm vụ chuyên biệt nhắm vào các mục tiêu lớn trên biển , bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay và các cảng lớn.

Sự xuất hiện của tên lửa mới cho thấy bước phát triển trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc, đồng thời gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các đối thủ tiềm tàng. Đây cũng được xem là minh chứng cho tốc độ nâng cấp công nghệ quân sự ngày càng nhanh của Bắc Kinh.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

  • Tàu sân bay

    Tàu sân bay

    Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là tàu chiến phục vụ như một sân bay di động trên biển. Tàu có đường băng để máy bay cất hạ cánh. Các tàu sân bay của Mỹ sử dụng máy phóng để khởi động máy bay. Một số tàu sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay bằng cách sử dụng móc ở đuôi để bám vào cáp hãm đà căng trên đường băng. Một số máy bay có thể hạ cánh thẳng đứng như F-35B, AV-8B Harrier. Bên trong tàu sân bay có nhà chứa và khu bảo dưỡng cho máy bay tương tự như căn cứ không quân trên đất liền. Tính đến tháng 12/2017, 41 tàu sân bay đang hoạt động trong hải quân 10 nước trên thế giới. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tàu sân bay nhất với 11 siêu hàng không mẫu hạm đang hoạt động.

    Bạn có biết: Hải quân Đế quốc Nhật Bản là lực lượng đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc không kích bằng máy bay cất cánh từ tàu sân bay vào năm 1914.

    • Tàu sân bay hạng nhẹ: Lượng choán nước dưới 30.000 tấn
    • Tàu sân bay hạng trung: Lượng choán nước từ 40.000 đến 60.000 tấn
    • Siêu tàu sân bay: Lượng choán nước từ 70.000 đến 100.000 tấn

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

