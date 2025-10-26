Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Ngày 26/10, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin lực lượng chức năng đang huy động phương tiện khẩn trương san gạt, dọn đất đá tại vị trí sạt lở trên đèo Lò Xo, đường Hồ Chính Minh (đoạn qua xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi) để sớm thông tuyến.

Trước đó, khoảng 10h10 ngày 26/10, tại Km 1430+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Pék) do mưa lớn kéo dài, đất đá từ ta luy dương sạt xuống, vùi lấp mặt đường với khối lượng khoảng 200 m3. Toàn bộ phương tiện qua lại khu vực này buộc phải dừng, không thể di chuyển.

Km 1430+500 đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, đất đá tràn ra đường.

Ngay sau đó, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường xử lý sạt lở.

Trước đó, từ 9h15-9h33, tại Km1411+400 và Km1411+500 đường Hồ Chí Minh cũng xảy ra sạt lở taluy dương, đất tràn mặt đường, lấp rãnh dọc, gây ách tắc giao thông khoảng 18 phút. Hai điểm sạt lở này có tổng khối lượng khoảng 400 m3 thuộc phạm vi thi công của Công ty 501.

Hiện nay, các phương tiện đã lưu thông được một làn, nhà thầu thi công và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên dọn dẹp hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các phương tiện phải dừng lưu thông do sạt lở.

Đèo Lò Xo là tuyến giao thông quan trọng nối tỉnh Quảng Ngãi với TP Đà Nẵng. Hiện, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương nhằm sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo Chi cục Thủy lợi, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25/10-11h ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to tập trung tại các xã phía Đông. Hiện mực nước các sông trong tỉnh dao động dưới mức báo động 1.