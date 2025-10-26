Mưa như trút, Đà Nẵng khẩn cấp di dời dân vùng sạt lở Trà Leng

Trưa 26/10, lãnh đạo UBND xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) cho biết đến 10h ngày 26/10 trên địa bàn xã xuất hiện mưa rất to và kéo dài đã gây thiệt hại.

Theo đó, mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông xuất hiện sạt trượt, đất đá đổ xuống đường nguy hiểm gồm: Tuyến đường ĐH 1, tuyến đường Đ1K8. Đây là 2 tuyến đường huyết mạnh để đi vào xã Trà Leng (cũ), tuy nhiên hiện nay không lưu thông được, do đó khu vực này đã bị cô lập.

Nước sông Leng dâng cao và chảy xiết, nguy cơ sạt lở bờ kè tại Trường Tiểu học Trà Leng 2. Tại Khu thể thao xã Trà Leng mưa lớn nên đất đá sạt lở làm hư hỏng nghiêm trọng, bờ kè chắn đất và hàng rào bị đất đá sạt lở làm hư hỏng.

Lãnh đạo xã Trà Leng cho biết hiện xã đã di dời 51 hộ/163 khẩu về địa điểm an toàn. Hiện nay, các thôn ở xa trung tâm xã Trà Leng đều không có sóng điện thoại, đường xá xôi, giao thông đi lại khó khăn.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, tổ chức di dời dân đến vùng an toàn trước nguy cơ mưa lớn gây nguy hiểm.

Trong khi đó, UBND xã Trà My cho biết, địa bàn xảy ra mưa lớn nhiều giờ, ghi nhận một số điểm sạt lở. Để đảm bảo an toàn, địa phương khẩn cấp di dời dân tại 5 điểm có nguy cơ sạt lở với 42 hộ (200 khẩu).

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành công văn về chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và cảnh báo lũ trên các sông. Theo đó, yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình mưa, lũ, kịp thời thông báo tình đến nhân dân để chủ động ứng phó; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai.

UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn bố trí lực lượng chốt chặn, sơ tán, di dời dân đảm bảo an toàn...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn trung bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, ngày 26-28/10 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung nhiều vào đêm và sáng sớm. Dự báo lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Trong đêm nay và sáng mai có khả năng cao ngập úng trong khu đô thị thành phố, nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi.

Miền núi Đà Nẵng sạt lở nhiều điểm

Theo ghi nhận, sáng 26/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt các xã miền núi mưa lớn, nước lũ đổ về gây sạt lở một số điểm.

Theo UBND xã Trà Tập, buổi sáng 26/10 địa bàn có mưa lớn, một số nơi đã ghi nhận sạt lở.

Trên tuyến Quốc lộ 40D, đoạn qua khu Thác 5 tầng đang bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường; cầu tạm quốc lộ 40B đoạn qua xã Tiên Ngọc bị ngập nước nguy hiểm; đoạn dốc Tờn, quốc lộ 40B (xã Lãnh Ngọc) cũng xuất hiện sạt trượt.

Trong khi đó, tuyến đường từ xã Trà Tập hướng đi xã Trà Cang cũ cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực này trước khi lực lượng chức năng bố trí phương tiện đến thông tuyến.

Tại xã Trà Liên, một số cầu tạm đường vào xã cũng đã bị ngập khiến các phương tiện lưu thông khó khăn, nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 1-7h ngày 26/10), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình 103.2 mm, Trà Leng 99.4 mm, Trà Dơn 96.8 mm, Tam Trà 91.6 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 90%).

Cảnh báo 6 giờ tới trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/phường.