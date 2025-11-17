Hiện 19 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê đang được cấp cứu, điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn còn tiếp tục sạt lở. Ảnh: TTXVN.

Sáng 17/ 11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang tích cực điều trị cho 19 nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, khiến đất đá vùi lấp một xe khách.

Theo thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, khoảng 5h sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhận tin có 33 nạn nhân trên xe khách bị đất đá sạt lở làm thương, vong.

Trong số này có 6 người tử vong (3 nam, 3 nữ), trong đó, 3 thi thể hiện còn bị đất đá vùi lấp. Danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh. Có 8 người không bị thương đã được hãng xe khách đưa về bến xe để chăm sóc, hỗ trợ y tế.

Hiện 19 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đa số các nạn nhân đều bị chấn thương đầu, cổ, cột sống, bụng và gãy tay, chân.

Danh sách cụ thể 19 nạn nhân đang được cơ quan chức năng cập nhật.