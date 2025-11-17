Mưa lớn khiến hai căn nhà tại buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị đất đá sạt lở từ trên núi xuống vùi lấp.

Trưa 17/11, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn khiến hai căn nhà trên địa bàn buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Cảnh người đàn ông ôm cháu nhỏ chạy thoát thân.

Theo vị này, rất may người dân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một số hộ dân có nhà bị ngập.

Sáng 17/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được cho là ghi lại cảnh một căn nhà tại buôn Tơng Rang B bị quả đồi phía sau đổ sập xuống, vùi lấp. Rất may những người trong nhà đã kịp thời chạy ra ngoài. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh người đàn ông bế một cháu nhỏ từ căn nhà bên cạnh chạy thoát thân.

Ngập lụt nhiều nơi tại xã Yang Mao.

Chủ tịch xã Yang Mao xác nhận đoạn clip trên đúng là cảnh sạt lở tại buôn Tơng Rang B.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong khoảng 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông đạt mức báo động 1 đến báo động 3.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, tại các xã: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, có nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt rất cao.