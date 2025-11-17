Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông ôm cháu chạy đi cầu cứu trong vụ sạt lở ở Đắk Lắk

  • Thứ hai, 17/11/2025 16:39 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Mưa lớn khiến hai căn nhà tại buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị đất đá sạt lở từ trên núi xuống vùi lấp.

Trưa 17/11, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn khiến hai căn nhà trên địa bàn buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Sat lo Dak Lak anh 1

Cảnh người đàn ông ôm cháu nhỏ chạy thoát thân.

Theo vị này, rất may người dân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một số hộ dân có nhà bị ngập.

Sáng 17/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được cho là ghi lại cảnh một căn nhà tại buôn Tơng Rang B bị quả đồi phía sau đổ sập xuống, vùi lấp. Rất may những người trong nhà đã kịp thời chạy ra ngoài. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh người đàn ông bế một cháu nhỏ từ căn nhà bên cạnh chạy thoát thân.

Sat lo Dak Lak anh 2

Ngập lụt nhiều nơi tại xã Yang Mao.

Chủ tịch xã Yang Mao xác nhận đoạn clip trên đúng là cảnh sạt lở tại buôn Tơng Rang B.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong khoảng 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông đạt mức báo động 1 đến báo động 3.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, tại các xã: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, có nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt rất cao.

Nạn nhân sống sót ở đèo Khánh Lê: ‘Sau đá rơi là la hét và máu’

Nhiều nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê kể trời mưa rất to, xe khách đang chạy chậm thì nghe 'ầm' lớn xen lẫn tiếng la hét trong bóng tối.

4 giờ trước

Danh tính các nạn nhân vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê

Vụ sạt lở đè bẹp xe khách trên đèo Khánh Lê làm 6 người chết (gồm 3 nam, 3 nữ), 19 người bị thương, trên xe có 32 người.

5 giờ trước

Hiện trường thảm khốc vụ sạt lở vùi xe khách khiến 6 người chết

Khoảng 22h30 ngày 16/11, một xe khách chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đã bị đất đá vùi trúng tại km45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong.

6 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/sat-lo-vui-lap-2-nha-dan-o-dak-lak-ong-om-chau-chay-di-cau-cuu-ar987693.html

Minh Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Sạt lở Đắk Lắk Đắk Lắk Sạt lở Sạt lở Đắk Lắk Sạt lở Khánh Lê Sạt lở Khánh Hòa Đèo Khánh Lê

    Đọc tiếp

    Lu cuon troi xe tai, tai xe mat tich hinh anh

    Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích

    48 phút trước 16:05 17/11/2025

    0

    Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người.

    Set danh lam hai nguoi tu vong tai cho hinh anh

    Sét đánh làm hai người tử vong tại chỗ

    1 giờ trước 15:34 17/11/2025

    0

    Cả hai nạn nhân đều làm công việc chăm sóc ao nuôi tôm theo công nhật cho chủ ao là ông Trần Văn Hậu, trong lúc 2 người đang đi vệ sinh bạt ao tôm bị sét đánh trúng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý