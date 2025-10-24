Sắp ra mắt Bản đồ Nông sản Việt

Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất và phân phối.

Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương.

Sáng kiến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) triển khai, nhằm hình thành kho dữ liệu về nông sản Việt trên nền tảng số, phục vụ quảng bá và phát triển thị trường.

Bản đồ sẽ chính thức ra mắt trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025, diễn ra trong 2 ngày 24-25/10/2025 tại 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện được xem là khởi đầu cho việc hình thành hệ thống dữ liệu và kênh giới thiệu nông sản Việt trên phạm vi toàn quốc, góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ và khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường.

Theo kế hoạch triển khai, giai đoạn đầu, Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương. Danh mục sản phẩm do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đề xuất, trên cơ sở bảo đảm tiêu chí về chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền. Cách tiếp cận này giúp phản ánh bức tranh đa dạng, phong phú của nông sản Việt, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc lựa chọn bước đầu này không chỉ nhằm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mang dấu ấn đặc trưng của từng địa phương mà còn tạo nền tảng cho quá trình hoàn thiện và mở rộng dữ liệu nông sản quốc gia trong thời gian tới. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, cập nhật và minh bạch về sản phẩm nông sản Việt gắn kết nông dân - doanh nghiệp với người tiêu dùng, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh nông sản Việt trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở vai trò giới thiệu, Bản đồ Nông sản Việt được định hướng phát triển thành nền tảng tra cứu mở, cung cấp hệ thống thông tin toàn diện về nguồn gốc, vùng trồng, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng, cũng như doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và các kênh phân phối trong nước. Với nguồn dữ liệu này, bản đồ không chỉ là công cụ quảng bá, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa người sản xuất, người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị thương hiệu nông sản Việt.

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi sản phẩm xuất hiện trên bản đồ sẽ không chỉ phản ánh chất lượng và uy tín, mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần lao động và dấu ấn đặc trưng của từng vùng đất trên dải đất hình chữ S", đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết.

Bản đồ Nông sản Việt sẽ được bổ sung, cập nhật thường xuyên và kỳ vọng trở thành bản đồ mang giá trị về mặt thông tin, phản ánh sinh động tiềm năng, lợi thế và bản sắc của sản phẩm nông sản tại từng vùng, miền trên cả nước. Đây không chỉ là công cụ quảng bá, kết nối thị trường mà còn là một hình thức truyền thông chiến lược, góp phần lan tỏa nông sản Việt.

Sau khi chính thức ra mắt, Bản đồ sẽ được giới thiệu và cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tại địa chỉ: www.dms.gov.vn.