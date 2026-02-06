Sáp nhập một trường luật vào trường Đại học Luật TP.HCM

Cao đẳng Luật miền Trung chính thức sáp nhập với Đại học Luật TP.HCM và trở thành phân hiệu Quảng Trị của trường này.

Đại học Luật TP.HCM là cơ sở đào tạo luật hàng đầu tại TP.HCM. Ảnh: Ulaw.

Chiều 6/2, Đại học Luật TP.HCM công bố quyết định thành lập phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, theo Quyết định số 217/QĐ-BGDĐT, phân hiệu Đại học Luật TP.HCM tại Quảng Trị được thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng Luật miền Trung, đặt trụ sở tại Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận.

Việc thành lập phân hiệu là kết quả quá trình bàn giao nguyên trạng tài sản công, nhân sự và người học từ Bộ Tư pháp sang Bộ GD&ĐT, nhằm tinh gọn bộ máy quản lý và tối ưu hóa nguồn lực.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô, nâng cao vị thế của Đại học Luật TP.HCM - một trong những cơ sở đào tạo luật trọng điểm của khu vực phía Nam.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Đại học Luật TP.HCM, cho biết phân hiệu Quảng Trị được thành lập sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa trường với các cơ quan Trung ương và địa phương.

Phân hiệu hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho Quảng Trị và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chính sách pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để người học tại địa phương tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quốc gia mà không phải di chuyển xa.

Ngay khi đi vào hoạt động, phân hiệu sẽ triển khai tuyển sinh đa dạng các loại hình đào tạo, gồm đại học chính quy, văn bằng 2, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn. Trong đó, chương trình đại học chính quy dự kiến tuyển khoảng 400 chỉ tiêu, tập trung vào các ngành đào tạo trọng điểm của trường.

Nhà trường cam kết điều động đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trực tiếp giảng dạy tại phân hiệu; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, giáo trình và công nghệ giảng dạy nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo đồng bộ giữa cơ sở chính và phân hiệu Quảng Trị.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo mới, phân hiệu tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo hệ trung cấp hiện có, bảo đảm quyền lợi cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.