Sao Việt mặc gì đi xem show Taylor Swift

Trong đêm đầu, Phùng Khánh Linh thu hút sự chú ý khi tái hiện hình tượng sang chảnh, rực rỡ của quý cô Taylor Swift trong MV You Need To Calm Down. Ca sĩ Việt tiết lộ lên kế hoạch thực hiện chuyến đi với những người bạn từ nhiều tuần trước. Ảnh: Phùng Khánh Linh.