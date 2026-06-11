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Thể thao

Sao tuyển Pháp gặp rắc rối hy hữu tại World Cup

  • Thứ năm, 11/6/2026 19:00 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Tiền vệ Warren Zaire-Emery là thành viên duy nhất của tuyển Pháp gặp phải các hạn chế pháp lý nghiêm ngặt tại nơi đóng quân ở Boston (Mỹ).

Warren Zaire-Emery gặp rắc rối ở nơi đóng quân của tuyển Pháp

Đội tuyển Pháp vừa chính thức có mặt tại Boston để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Thầy trò Didier Deschamps đóng quân tại khách sạn Four Seasons, một địa điểm sang trọng bậc nhất nằm ngay trung tâm thành phố với đầy đủ tiện nghi cao cấp như hồ bơi, nhà hàng và sân trong riêng biệt.

Tuy nhiên, một tình huống hy hữu xảy ra khi tiền vệ Zaire-Emery không thể tiếp cận tất cả khu vực giải trí tại địa điểm này. Theo quy định pháp luật của bang Massachusetts, người dưới 21 tuổi bị cấm vào các quán rượu (pub) không phục vụ đồ ăn. Quy định này áp dụng tuyệt đối, ngay cả khi có người lớn đi cùng và bất kể cá nhân đó có sử dụng đồ uống có cồn hay không.

Sinh vào tháng 3/2026, Zaire-Emery chỉ mới bước sang tuổi 20 khi World Cup diễn ra. Với độ tuổi này, tiền vệ thuộc biên chế PSG là thành viên trẻ nhất trong đội hình "Les Bleus" và cũng là cầu thủ duy nhất chịu ảnh hưởng bởi rào cản pháp lý nêu trên.

Trong khi các đồng đội có thể tự do sinh hoạt tại các khu vực bar của khách sạn, ngôi sao 20 tuổi buộc phải tuân thủ các hạn chế về tuổi tác của bang sở tại.

Đội tuyển Pháp sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá vào ngày 17/6 với trận ra quân gặp đối thủ Senegal. Sau đó lần lượt là Iraq (23/6) và Na Uy (27/6).

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Huy Trưởng

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