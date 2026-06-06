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Thể thao

Sao trẻ Bayern mất World Cup vì chấn thương

  • Thứ bảy, 6/6/2026 06:18 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Tài năng trẻ Lennart Karl sẽ chia tay World Cup 2026 do chấn thương nghiêm trọng, buộc Julian Nagelsmann phải tìm người thay thế.

Lennart Karl lỡ World Cup vì chấn thương nặng

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác nhận cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich bị rách bó cơ ở đùi trước bên trái và không thể tham dự World Cup 2026. Anh gặp sự cố trong buổi tập tại Chicago, khép lại giấc mơ chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nagelsmann không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi tiếc cho Lenny. Với tài năng, tốc độ và cá tính đặc biệt, cậu ấy là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình. Việc cậu ấy vắng mặt là một cú sốc lớn với tất cả chúng tôi".

Ban huấn luyện tuyển Đức quyết định triệu tập Assan Ouedraogo để lấp đầy khoảng trống về mặt nhân sự. Cầu thủ thuộc biên chế RB Leipzig vừa trở lại sau chấn thương đầu gối vào tháng 4. Nagelsmann kỳ vọng anh sẽ thể hiện tốt và không chịu áp lực để khỏa lấp vị trí mà Karl để lại.

Karl vốn đang có phong độ ấn tượng khi ghi dấu ấn đậm nét trong trận thắng 4-0 trước Phần Lan hôm 1/6 với hai pha kiến tạo. Theo quy định của FIFA, đội tuyển Đức được phép thay đổi nhân sự do chấn thương cho đến một ngày trước trận mở màn gặp Curacao vào 15/6.

Karl đang chuẩn bị thủ tục để trở về Munich, bắt đầu quá trình điều trị, trong khi các cầu thủ còn lại của "Die Mannschaft" phải nhanh chóng ổn định tâm lý và tiếp tục chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

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Huy Trưởng

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