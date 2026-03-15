Sao Serie A đột quỵ ngay trên sân

  • Chủ nhật, 15/3/2026 06:00 (GMT+7)
Rạng sáng 15/3, Lameck Banda đổ gục trong những phút cuối trận thua 1-2 của Lecce trước Napoli tại vòng 29 Serie A.

Những phút cuối trận đấu trên sân Diego Armando Maradona, Lameck Banda của Lecce bất ngờ đổ gục trên sân khi đồng đội đang chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. HLV Antonio Conte cũng phải chạy vào sân, yêu cầu sự trợ giúp từ đội ngũ y tế.
Các bác sĩ nhanh chóng có mặt. Sau vài phút sơ cứu, tiền vệ người Zambia được đưa rời sân để đến bệnh viện gần nhất.
Cầu thủ trên sân tỏ rõ sự lo lắng, trong khi khán đài sân Maradona vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt để động viên cầu thủ đội khách.
Theo truyền thông Italy, Banda đổ gục trên sân do trước đó, anh chịu tác động mạnh ở vùng ngực. Sau khi được đi cấp cứu, sức khỏe của cầu thủ sinh năm 2001 đã ổn định.
Trận đấu thuộc vòng 29 Serie A diễn ra căng thẳng khi đội khách Lecce bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 3 sau pha dứt điểm hiểm hóc của Jamil Siebert.
Ngay đầu hiệp hai, Rasmus Hojlund tỏa sáng để gỡ hòa cho Napoli. Tiền đạo người Đan Mạch góp công vào 6 bàn thắng (5 bàn, 1 kiến tạo) trong 10 lần ra sân gần nhất.
Phút 67, Matteo Politano chớp thời cơ, tung cú sút từ cự ly gần, ấn định màn lội ngược dòng cho chủ nhà. Kết quả này giúp Napoli giữ chắc vị trí thứ 3 với 59 điểm, kém đội đầu bảng Inter 9 điểm.

Sesko sánh ngang Haaland, 'ăn đứt' Hojlund

Tiền đạo Benjamin Sesko đạt hiệu suất dứt điểm ngang ngửa với chân sút hàng đầu giải đấu là Erling Haaland, đồng thời vượt xa Rasmus Hojlund.

16:00 10/3/2026

Duy Anh

Napoli Lecce Napoli Banda

