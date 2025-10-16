Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao Real bất mãn với Xabi Alonso

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:22 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Thủ môn người Ukraine, Andriy Lunin được cho là đã bày tỏ mong muốn rời Real Madrid càng sớm càng tốt.

Lunin (bìa phải) bất mãn vì không được Alonso trao cơ hội.

Ở tuổi 26, Lunin cho rằng bản thân cần được ra sân thường xuyên hơn để phát triển sự nghiệp, thay vì mãi đóng vai trò dự bị cho Thibaut Courtois tại sân Bernabeu.

Dưới thời Xabi Alonso, Lunin gần như không có cơ hội bắt chính khi Courtois bình phục hoàn toàn và tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình. Sự thiếu vắng thời gian thi đấu khiến Lunin cảm thấy thất vọng với kế hoạch của ban huấn luyện và khao khát được thay đổi.

Trước đó, trong mùa 2023/24, anh từng có giai đoạn thi đấu khá ấn tượng khi Courtois dính chấn thương dài hạn, song điều đó vẫn không đủ để anh trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ đội bóng Hoàng gia.

Hợp đồng của Lunin hiện còn thời hạn đến năm 2030, giúp Real nắm lợi thế trong đàm phán, nhưng đồng thời cũng khiến việc ra đi của anh trở nên phức tạp nếu không có lời đề nghị đủ hấp dẫn. Theo nhiều nguồn tin, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các đề nghị trong khoảng 25-30 triệu euro, song vẫn muốn đảm bảo có phương án thay thế đáng tin cậy nếu chia tay thủ thành này.

Một số đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm đến Lunin, trong đó có Aston Villa, đặc biệt trong trường hợp Emiliano Martinez ra đi, và Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đến nay, chưa có lời đề nghị nào đáp ứng được cả yêu cầu tài chính của Real Madrid lẫn mong muốn được thi đấu chính thức của Lunin.

