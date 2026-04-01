Sao MU cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026

Hậu vệ Noussair Mazraoui gây chú ý khi để ngỏ khả năng giải nghệ sau World Cup 2026, dù vẫn còn hợp đồng dài hạn với Manchester United.

Trong chia sẻ với truyền thông hôm 31/3, tuyển thủ Morocco cho biết đang cân nhắc tương lai sau giải đấu lớn nhất hành tinh. “Có thể tôi sẽ quyết định kết thúc sự nghiệp sau World Cup. Cuộc sống rất ngắn. Tôi muốn học thuộc Kinh Qur’an và một ngày nào đó hoạt động trong nhà thờ Hồi giáo”, Mazraoui thẳng thắn bày tỏ.

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ, bởi hậu vệ sinh năm 1997 vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp và còn hợp đồng với MU đến mùa hè năm 2028. Nếu quyết định giải nghệ sớm, đây sẽ là bước ngoặt lớn không chỉ với cá nhân Mazraoui mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của đội bóng Anh.

Ở mùa giải này, Mazraoui mới thi đấu 15 trận cho MU. Anh mất nhiều thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương và tình trạng thể lực chưa đảm bảo.

Trước mắt, Mazraoui vẫn sẽ cùng tuyển Morocco hướng đến World Cup 2026, giải đấu khởi tranh vào ngày 11/6. Tại vòng bảng, đại diện châu Phi rơi vào bảng đấu không dễ khi phải chạm trán các đối thủ đáng gờm như Brazil, Scotland và Haiti.

Với kinh nghiệm và khả năng công thủ toàn diện, Mazraoui được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của Morocco. Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, đội bóng Bắc Phi tiếp tục đặt mục tiêu tạo dấu ấn tại giải đấu sắp tới.

