Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sao mai sinh năm 2008 làm nên lịch sử ở Champions League

  • Thứ năm, 23/10/2025 03:54 (GMT+7)
  • 03:54 23/10/2025

Rạng sáng 23/10, Bayern thắng đậm Club Brugge 4-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Lennart Karl lập kỷ lục.

Phút thứ 5, Lennart Karl dẫn bóng thẳng vào trung lộ, trước khi tung cú sút kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, mở tỷ số cho Bayern.

Theo Opta, Karl (17 tuổi, 242 ngày), trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB xứ Bavaria ở Champions League, vượt qua kỷ lục được nắm giữ bởi Jammal Musiala (17 tuổi, 363 ngày). Cầu thủ sinh năm 2008 làm nên lịch sử ở ngay trận đấu đầu tiên cho đội chủ sân Allianz Arena.

Đến phút 14, Konrad Laimer phối hợp với Luis Diazbên cánh trái, trước khi căng ngang vừa tầm để Harry Kane dứt điểm cận thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Với pha lập công này, Kane chạm mốc 20 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Bayern Munich chỉ sau 12 trận. Theo Opta, đây là hiệu suất ngay cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cũng không thể chạm đến trong suốt sự nghiệp đỉnh cao. Ở mùa giải đỉnh cao nhất, Ronaldo cần đến 13 trận để ghi 20 bàn (2014/15), trong khi Messi cần đến 17 trận.

Khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo sinh năm 1993 cùng các pha lập công của Karl, Diaz giúp Bayern định đoạt trận đấu ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Bayern vẫn chơi nửa sân. Sau hàng loạt cơ hội bị phung phí, Nicolas Jackson ghi bàn ấn định thắng lợi 4-1 cho chủ nhà ở phút 79.

Bayern duy trì chuỗi thắng tại Champions League để vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nhà vô địch Đức có cùng 9 điểm, hiệu số 10 như PSG và chỉ xếp sau do ghi ít bàn hơn (12 so với 13). Ở vòng tiếp theo, CĐV sẽ được chứng kiến trận thư hùng giữa chính PSG và Bayern tại Parc des Princes.

chuyen nhuong he anh 1

Bảng xếp hạng Champions League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Liverpool dựng tượng Jota

Người hâm mộ quyên góp hơn 225.000 bảng tưởng nhớ Diogo Jota, đồng thời Liverpool lên kế hoạch dựng tượng ngôi sao xấu số qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc hồi tháng 7.

08:25 8/10/2025

Duy Anh

chuyển nhượng hè Liverpool Olise Premier League

    Đọc tiếp

    Alvarez muon roi Atletico hinh anh

    Alvarez muốn rời Atletico

    44 phút trước 18:00 24/10/2025

    0

    Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý