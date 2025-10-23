Sao mai sinh năm 2008 làm nên lịch sử ở Champions League

Rạng sáng 23/10, Bayern thắng đậm Club Brugge 4-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Lennart Karl lập kỷ lục.

Phút thứ 5, Lennart Karl dẫn bóng thẳng vào trung lộ, trước khi tung cú sút kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, mở tỷ số cho Bayern.

Theo Opta, Karl (17 tuổi, 242 ngày), trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB xứ Bavaria ở Champions League, vượt qua kỷ lục được nắm giữ bởi Jammal Musiala (17 tuổi, 363 ngày). Cầu thủ sinh năm 2008 làm nên lịch sử ở ngay trận đấu đầu tiên cho đội chủ sân Allianz Arena.

Đến phút 14, Konrad Laimer phối hợp với Luis Diazbên cánh trái, trước khi căng ngang vừa tầm để Harry Kane dứt điểm cận thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Với pha lập công này, Kane chạm mốc 20 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Bayern Munich chỉ sau 12 trận. Theo Opta, đây là hiệu suất ngay cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cũng không thể chạm đến trong suốt sự nghiệp đỉnh cao. Ở mùa giải đỉnh cao nhất, Ronaldo cần đến 13 trận để ghi 20 bàn (2014/15), trong khi Messi cần đến 17 trận.

Khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo sinh năm 1993 cùng các pha lập công của Karl, Diaz giúp Bayern định đoạt trận đấu ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Bayern vẫn chơi nửa sân. Sau hàng loạt cơ hội bị phung phí, Nicolas Jackson ghi bàn ấn định thắng lợi 4-1 cho chủ nhà ở phút 79.

Bayern duy trì chuỗi thắng tại Champions League để vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nhà vô địch Đức có cùng 9 điểm, hiệu số 10 như PSG và chỉ xếp sau do ghi ít bàn hơn (12 so với 13). Ở vòng tiếp theo, CĐV sẽ được chứng kiến trận thư hùng giữa chính PSG và Bayern tại Parc des Princes.

Bảng xếp hạng Champions League.