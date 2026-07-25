Sao Brazil thất nghiệp sau World Cup 2026

Fabinho trở thành một trong những cầu thủ tự do đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Fabinho chưa tìm được đội mới.

Hợp đồng giữa Fabinho và Al Ittihad đáo hạn vào ngày 1/7, thời điểm World Cup 2026 vẫn đang diễn ra. Ở tuổi 32, cựu ngôi sao Liverpool đang cân nhắc những lựa chọn tiếp theo trong sự nghiệp, với mục tiêu tìm kiếm một thử thách mới sau hơn một thập kỷ chinh chiến ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và Trung Đông.

Tại World Cup 2026, Fabinho được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội ra sân trong các trận gặp Morocco, Scotland và Nhật Bản. Kinh nghiệm cùng đẳng cấp đã được kiểm chứng là điểm cộng lớn của tiền vệ người Brazil.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Fabinho đến khi anh khoác áo Liverpool. Mùa hè năm 2018, đội chủ sân Anfield bỏ ra gần 50 triệu euro để đưa Fabinho về Premier League. Đây được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tiền vệ này.

Trong 5 mùa giải khoác áo Liverpool, Fabinho trở thành mắt xích không thể thiếu trong hệ thống của HLV Jurgen Klopp. Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ giúp anh góp công lớn vào giai đoạn thành công nhất của đội bóng vùng Merseyside, với tổng cộng 6 danh hiệu, bao gồm Champions League và Premier League.

Đến năm 2023, Fabinho quyết định chuyển sang Saudi Pro League để gia nhập Al Ittihad với thương vụ trị giá hơn 40 triệu euro. Tại đây, tiền vệ người Brazil tiếp tục bổ sung thêm hai danh hiệu vào bộ sưu tập trước khi khép lại hành trình kéo dài ba năm.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.