Sáng tỏ tương lai HLV Enrique

PSG tự tin giữ chân thành công HLV Luis Enrique bất chấp tin đồn chiến lược gia này muốn rời đi.

HLV Enrique khả năng cao ở lại PSG. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, không hề tồn tại bất kỳ mâu thuẫn hay căng thẳng nào giữa chiến lược gia người Tây Ban Nha và ban lãnh đạo PSG. Chia sẻ trên chương trình DAZN, Romano thẳng thắn bác bỏ các thông tin cho rằng nội bộ PSG rạn nứt sau thất bại của đội bóng thủ đô nước Pháp trước Chelsea ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2025.

“Đó hoàn toàn là tin không đúng sự thật. Tôi có thể khẳng định 100% rằng không có vấn đề gì giữa Luis Enrique và PSG. Tôi đã trao đổi trực tiếp với những nguồn tin thân cận từ cả hai phía”, Romano nhấn mạnh.

Theo nhà báo người Italy, mối quan hệ giữa HLV Enrique và PSG đang rất tích cực. Hai bên đều hài lòng với định hướng phát triển và đang cùng nhau lên kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

HLV Enrique hiện còn hợp đồng với PSG đến năm 2027. Kể từ khi tiếp quản đội bóng, cựu HLV Barcelona giúp PSG giành tổng cộng 10 danh hiệu lớn nhỏ, mới nhất là chức vô địch Siêu cúp Pháp sau chiến thắng trước Marseille hôm 9/1.

Không chỉ mang về danh hiệu, HLV Enrique còn để lại dấu ấn đậm nét về mặt chiến thuật với triết lý bóng đá đề cao tính tổ chức, kỷ luật và việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Ban lãnh đạo PSG tin rằng chỉ HLV Enrique mới đủ khả năng dẫn dắt đội bóng trên con đường dài hạn, tiếp tục xây dựng một đế chế vững chắc tại châu Âu.

