Lời giải cuối cùng cho câu hỏi 'sạc nhanh có hại pin không'

Chuyên gia công nghệ dành 2 năm để giải đáp lo ngại của nhiều người dùng về nguy cơ chai pin nhanh, giảm tuổi thọ thiết bị và rủi ro cháy nổ khi sử dụng sạc nhanh.

Sạc nhanh có thực sự gây hại pin không?. Ảnh: Dion Schuddeboom/YouTube.

Công nghệ pin smartphone đang phát triển chóng mặt, với nhiều hãng Trung Quốc trang bị pin "khủng" 7.000-8.000 mAh cùng công suất sạc 120 W. Ngược lại, Apple và Samsung lại bị cho là đang tụt hậu đáng kể: các flagship như iPhone 17 Pro Max (5.088 mAh/40 W) và Galaxy S25 Ultra (5.000 mAh/45 W) có thông số pin sạc khá khiêm tốn.

Sự chậm trễ này đã chia cộng đồng người dùng thành hai luồng đối lập. Một nửa mạnh mẽ ủng hộ sạc nhanh vì tiện lợi và tối ưu trải nghiệm. Trong khi đó, nửa còn lại kiên quyết bài trừ, bày tỏ lo ngại về nguy cơ chai pin nhanh, giảm tuổi thọ thiết bị và rủi ro cháy nổ.

Để giải đáp cho câu hỏi này, kênh YouTube công nghệ HTX Studio đã thực hiện một thí nghiệm quy mô lớn kéo dài tới 2 năm. Trong video mới nhất được đăng tải vào ngày 7/11, nhóm nghiên cứu đã chính thức làm sáng tỏ một trong những lầm tưởng gây tranh cãi nhất về smartphone.

Thử nghiệm của HTX Studio đã giúp giải đáp một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất về smartphone. Ảnh: HTX Studio.

Cụ thể, HTX Studio đã sử dụng 10 chiếc iPhone 12 và 10 chiếc iQOO 7 và chia chúng thành 4 nhóm chính:

Nhóm Sạc nhanh: 3 chiếc iPhone được sạc tối đa 20 W (tốc độ tối đa của iPhone 12), còn iQOO được sạc 120 W.

Nhóm Sạc chậm: 3 chiếc iPhone được ở mức khoảng 5 W trong khi iQOO sạc ở 18 W

Nhóm Sạc giới hạn: 3 chiếc iPhone và 3 chiếc iQOO chỉ được sạc khi dung lượng nằm trong khoảng 30-80%.

Nhóm đặc biệt: Mỗi loại điện thoại (một iPhone, một iQOO) được đưa vào nhóm riêng và không được sạc trong suốt 6 tháng thử nghiệm.

Sau 500 chu kỳ sạc/xả - tương đương 1,5 năm sử dụng, các mẫu iPhone được sạc chậm đã mất 11,8% dung lượng pin, trong khi nhóm sạc nhanh mất 12,3% - sự khác biệt chỉ dừng lại ở mức 0,5%.

Đối với các thiết bị Android, kết quả còn bất ngờ hơn khi các thiết bị sạc chậm thực tế lại hao mòn nhiều hơn, mất 8.8% dung lượng pin so với 8.5% của nhóm sạc nhanh.

Biểu đồ "chai pin" cụ thể trên smartphone Android và iPhone khi sạc chậm (trái) và sạc nhanh (phải). Ảnh: HTX Studio.

Nhóm nghiên cứu cũng đã xác nhận về hiệu quả của một số thói quen sạc pin phổ biến. Cụ thể, việc giữ pin trong khoảng 30-80% có thể mang lại lợi ích nhẹ, nhưng sự chênh lệch không thực sự đáng kể. Cụ thể, khi pin được giữ trong khoảng này, iPhone sẽ giữ lại được thêm 4% và Android là 2,5%.

Quan trọng hơn, kết quả thí nghiệm cũng chỉ ra rằng việc để điện thoại cắm sạc ở mức 100% liên tục trong nhiều ngày không gây ra tổn hại nào đáng kể về dung lượng pin.

Ngoài ra, video cũng đề cập đến nhiều câu hỏi khác về thói quen sử dụng pin, chẳng hạn như việc chỉ cắm sạc trong vài phút rồi rút ra, hay luôn sạc đầy pin có mang lại lợi ích hơn không. Mặc dù nhóm nghiên cứu thừa nhận thời gian thử nghiệm kéo dài một tuần có thể chưa đủ dài để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng không có sự khác biệt nào đáng kể về dung lượng pin được ghi nhận trong suốt giai đoạn này.

Cuối cùng, HTX Studio đã đưa ra kết luận: Cách tốt nhất để sạc pin điện thoại là "sạc theo cách bạn muốn" mà không cần phải lo lắng hay suy nghĩ quá mức. Việc đánh đổi sự thoải mái và tiện lợi để đổi lấy một chút ít tuổi thọ pin dường như là một sự đánh đổi không đáng.