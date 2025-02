Sancho tự hủy hoại bản thân

Jadon Sancho, hơn ai hết, phải hiểu rõ những rắc rối mà một bình luận trên mạng xã hội có thể gây ra. Động thái này khiến Marcus Rashford không hài lòng.

Chính bài đăng chỉ trích Erik ten Hag trên Instagram vào tháng 9/2023 đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Sancho tại Manchester United. Và giờ đây, một phản hồi tưởng chừng vô hại dành cho Marcus Rashford lại khiến anh tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích.

Sau khi Rashford gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Aston Villa vì sự ủng hộ trong trận ra mắt tại FA Cup hôm 10/2, Sancho để lại một bình luận gây tranh cãi: "Được tự do rồi". Lời nhắn này ngay lập tức tạo làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng người hâm mộ MU. Nhiều ý kiến cho rằng Sancho đang ám chỉ việc anh và Rashford như bị "giam cầm" tại Old Trafford.

Theo Daily Mail, nguồn tin thân cận với Rashford khẳng định anh không hài lòng khi bị kéo vào mâu thuẫn cá nhân giữa Sancho và đội bóng. Nếu đang tìm một đồng minh để cùng "nổi loạn" chống lại MU, có lẽ Sancho đã nhầm người.

Có thể nhiều người sẽ tự hỏi: Sancho đang nói việc "tự do" khỏi điều gì? Tự do khỏi một CLB danh tiếng bậc nhất thế giới? Tự do khỏi việc thi đấu trước 75.000 khán giả mỗi tuần? Hay tự do khỏi một đội bóng vẫn trả hàng triệu bảng để anh chơi cho một CLB khác?

Chelsea đang gánh phần lớn mức lương 250.000 bảng/tuần của Sancho trong thời gian cho mượn, song MU vẫn chi trả khoảng 50.000 bảng/tuần, con số rất cao cho một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Thực tế, Sancho vẫn thuộc biên chế MU theo hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027, dù đã rời khỏi nhóm WhatsApp của đội từ lâu. Khi dọn tủ đồ tại trung tâm huấn luyện Carrington vào mùa hè năm ngoái để gia nhập Dortmund theo dạng cho mượn, mọi cánh cửa quay lại dường như đã đóng với cầu thủ người Anh.

Sancho từng được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển đến MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng vào mùa hè 2021. Thế nhưng, những gì anh để lại ở Old Trafford chỉ là nỗi thất vọng. Khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng của Sancho lại là một pha đá hỏng luân lưu, góp phần khiến "Quỷ đỏ" thua Man City trong trận tranh Siêu cúp Anh 2023.

Trước đó một năm, Sancho đánh mất vị trí trong đội hình sau vụ tranh cãi công khai với Erik ten Hag, đăng đàn trên mạng xã hội gọi HLV trưởng là kẻ dối trá. Sancho từ chối xin lỗi và bị ép tập riêng, ăn riêng trước khi tìm cách "thoát thân" bằng bản hợp đồng cho mượn ở Dortmund.

Sau đó MU tạm xoa dịu tình hình để dễ dàng đàm phán với Chelsea. Nhưng cả khi được đem cho mượn với điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng, anh cũng chưa thể tạo ra bước đột phá. Sau 21 trận tại Stamford Bridge, Sancho ghi 2 bàn và có 6 kiến tạo - một chút cải thiện so với thành tích 12 bàn sau 83 trận cho MU, nhưng chưa đủ gây ấn tượng mạnh.

Sancho không còn đường quay trở lại MU. Ảnh: Reuters.

Erik ten Hag bị sa thải gần 4 tháng trước, nhưng có vẻ như Sancho chưa thể buông bỏ những mâu thuẫn với CLB chủ quản. Một chi tiết đáng chú ý là cả Sancho và Rashford đều thuộc cùng một công ty quản lý, đồng thời cũng đại diện cho những Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Mason Mount.

Ronaldo ép MU phải để anh ra đi vào tháng 11/2022 sau buổi phỏng vấn đầy tranh cãi với Piers Morgan. Sancho cũng "bật chế độ tự hủy" khi đăng bài chỉ trích Ten Hag vào tháng 9/2023. Varane cũng từng có quan hệ không mấy êm đẹp với nhà cầm quân người Hà Lan.

Điều này khiến ban lãnh đạo MU có lý do lo lắng khi Rashford gia nhập công ty quản lý này vào năm ngoái. Và không có gì ngạc nhiên khi chỉ vài tháng sau, tiền đạo này bắt đầu úp mở về việc tìm kiếm "một thử thách mới" trong sự nghiệp.

Dẫu vậy, tình cảnh của Rashford hoàn toàn khác với Sancho. Anh là sản phẩm của lò đào tạo MU, luôn giữ được mối quan hệ tốt với đội bóng và người hâm mộ. Nếu tìm lại phong độ tại Aston Villa, không loại trừ khả năng Rashford có thể trở lại Old Trafford.

Ngược lại, đối với Sancho, cánh cửa ấy dường như đóng lại hoàn toàn. Dùng từ "freedom" (tự do) để nói về một cầu thủ đang hưởng mức lương hàng triệu bảng mỗi năm, có thể coi là một sự thiếu tinh tế của Sancho.

Khi Alexis Sanchez trở lại Carrington sau khi Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 12/2018, anh từng đăng tải một video trên Instagram với nhạc nền "Now We Are Free" (Giờ đây, chúng ta đã tự do - PV). Nhưng đó là lời nhắn nhủ cá nhân tới Mourinho. Còn Sancho?

Anh không nhắm vào một cá nhân cụ thể, mà là toàn bộ Manchester United - đội bóng đầu tư hơn 70 triệu bảng để đưa anh trở lại Premier League. Nếu trước đây, Sancho còn chút hy vọng mong manh để quay về Old Trafford, thì với phát ngôn lần này, anh tự tay đốt nốt cây cầu còn sót lại.

