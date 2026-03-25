Sancho giảm mạnh thu nhập tại Dortmund

Ban lãnh đạo Dortmund sẵn sàng đưa tiền vệ Jadon Sancho trở lại Đức chơi bóng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Sancho sẽ phải giảm lương khi sang Dortmund.

Theo Bild, Dortmund rất muốn đưa Sancho trở lại thi đấu ở mùa giải tới. Tuy nhiên, đi kèm với sự quan tâm đó là những điều kiện tài chính khắt khe mà cầu thủ người Anh buộc phải chấp nhận nếu muốn tái xuất tại sân Signal Iduna Park.

Điểm đáng chú ý đầu tiên là Dortmund không sẵn sàng chi trả khoản phí lót tay, điều vốn trở nên phổ biến trong các thương vụ chuyển nhượng tự do. Dù Sancho có thể rời MU theo dạng miễn phí vào mùa hè tới, ban lãnh đạo CLB vẫn giữ quan điểm cứng rắn, cho rằng phong độ sa sút trong những năm gần đây khiến anh cần thể hiện thiện chí nhiều hơn.

Ngoài ra, vấn đề lương bổng của Sancho cũng là rào cản lớn. Cựu tuyển thủ Anh hiện nhận khoảng 15 triệu euro mỗi mùa. Nếu trở lại Dortmund, con số này sẽ phải giảm xuống mức tối đa 5 triệu euro kèm thưởng. Đây được xem là phép thử cho quyết tâm làm lại sự nghiệp của Sancho.

Kể từ khi rời Dortmund năm 2021 với mức phí 85 triệu euro, Sancho chưa bao giờ tái hiện được phong độ đỉnh cao tại MU. Những quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Chelsea và gần đây là Aston Villa cũng không mang lại nhiều dấu ấn.

Khi còn thi đấu cho Dortmund, Sancho là ngôi sao sáng với 53 bàn thắng và 67 pha kiến tạo sau 158 trận. Chính vì vậy, đội bóng Đức vẫn tin rằng họ có thể hồi sinh cầu thủ này thêm lần nữa.

