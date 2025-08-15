Sancho gây chú ý

Jadon Sancho xuất hiện cùng nữ rapper người Mỹ Saweetie tại một tiệm xăm ở California.

Sancho có bạn gái mới.

Theo Daily Mail, ngôi sao 25 tuổi xăm lên cổ, ngay phía sau tai trái, dòng chữ “Qiava” – tên đệm của Saweetie (tên thật Diamonte Quiava Valentin Harper).

Hình ảnh được chia sẻ trên Instagram của Apollo Tattoo and Piercing Studio cho thấy cả hai rất thân thiết. Trước đó, Sancho từng có một hình xăm trên tay với dòng chữ “dành riêng cho cô ấy" nhưng nay được che phủ bằng hình bông hoa nhiều màu sắc. Dù chưa từng công khai danh tính người yêu cũ, động thái này càng khiến mối quan hệ mới của anh được chú ý.

Tin đồn tình cảm giữa Sancho và Saweetie bắt đầu từ tháng 5, khi giới truyền thông phát hiện ảnh của nữ ca sĩ 32 tuổi được đặt làm hình nền khóa điện thoại của Sancho.

Ngoài chuyện tình cảm, tương lai của Sancho tại Old Trafford gần như khép lại. Anh bị loại khỏi kế hoạch của tân HLV Ruben Amorim và đang nhận được sự quan tâm từ AS Roma. Đội bóng Serie A muốn mượn kèm điều khoản mua đứt, nhưng Manchester United chỉ muốn bán đứt với giá từ 20 đến 25 triệu bảng.

Mức lương 250.000 bảng/tuần của Sancho cũng là rào cản lớn. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2000 được cho là sẵn sàng giảm lương để được thi đấu thường xuyên trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần.