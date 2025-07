Sản phẩm giúp Jeff Bezos thành người giàu nhất, nhì hành tinh

Sau 30 năm thành lập, từ một trang web bán sách, Amazon đã trở thành "ông lớn" toàn cầu về thương mại điện tử, theo Business Insider.

Ảnh: NPR.

Amazon ra mắt vào ngày 16/7/1995. Khi đó, chưa có những dịch vụ như chuỗi siêu thị Whole Foods, điện toán đám mây AWS, ngày giảm giá Prime Day, hay hầu hết sản phẩm khác đã làm nên tên tuổi của công ty. Thay vào đó, Amazon chỉ bán một thứ: sách.

Amazon thời kỳ đầu

Cuốn sách đầu tiên được bán ra trên nền tảng này là Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought của tác giả Douglas Hofstadter.

Những khách truy cập đầu tiên vào trang web của Amazon thời đó được chào đón bằng câu "Chào mừng đến với Amazon.com Books!" và lời hứa hẹn có tới "một triệu đầu sách".

Trang web của Amazon thời kỳ đầu. Ảnh: Business Insider.

Khách hàng cũng có thể đăng ký nhận thông báo qua email về các bản phát hành sách mới hoặc xem qua danh sách sách được đề xuất hàng ngày.

Ngoài ra, trang web chính còn có một danh sách các cơ hội việc làm tại công ty. "Nếu bạn quan tâm đến sự kết hợp mới giữa ngành bán lẻ và máy tính, hãy tìm hiểu các cơ hội ở đây!", trang web viết.

Ngày nay, giao diện Amazon đã thay đổi đáng kể. Khách hàng mua sắm trên Amazon có thể thấy quảng cáo về một chương trình do Amazon sản xuất, các đề xuất sản phẩm và lời nhắc đăng ký thành viên dịch vụ Prime chỉ vài giây sau khi truy cập trang chủ.

Vào thời điểm đó, CEO Jeff Bezos điều hành công ty cùng với vợ cũ MacKenzie Scott và chỉ bảy nhân viên Amazon. Còn tính đến cuối năm 2024, công ty có khoảng 1,5 triệu nhân viên toàn thời gian và bán thời gian.

Bezos đã nảy ra ý tưởng bán sách khi còn làm việc trong lĩnh vực tài chính tại thành phố New York vào đầu những năm 1990. Sau khi lập danh sách khoảng 20 mặt hàng có thể bán trực tuyến, Bezos đã chọn sách vì có số lượng phong phú hơn bất kỳ loại sản phẩm nào khác, ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 1997.

“Trong lĩnh vực sách, có hơn ba triệu cuốn sách khác nhau được xuất bản trên toàn thế giới tại bất kỳ thời điểm nào, thuộc mọi ngôn ngữ và hơn 1,5 triệu cuốn chỉ riêng bằng tiếng Anh. Vị trí thứ hai là âm nhạc, với khoảng cách khá xa là 200 nghìn đĩa CD được sản xuất”, Bezos nói.

Trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng đó, Bezos cũng lưu ý rằng vì mua sắm trực tuyến vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nên công ty “hướng tới xây dựng một cửa hàng trực tuyến chưa từng có ở bất kỳ đâu”.

"Khi bạn có nhiều hàng hóa, bạn có thể xây dựng một cửa hàng trực tuyến như vậy", Bezos nói.

Đà mở rộng “vô tiền khoáng hậu”

Nhiều năm sau đó, Amazon đã mở rộng thêm nhiều dịch vụ cho khách hàng, tận dụng sức hấp dẫn cũng như sự tiện lợi ngày càng tăng của mua sắm trực tuyến.

Amazon đã vượt qua được bong bóng dotcom cuối những năm 1990-đầu những năm 2000 (khi cổ phiếu của thị trường công nghệ được đầu cơ và sau đó sụt giảm mạnh khi thị trường sụp đổ), dù cũng rất khó khăn để thu lợi nhuận.

Amazon ra mắt dịch vụ tải phim đầu tiên vào năm 2006 với tên gọi Amazon Unbox. Dịch vụ này đã phát triển và tồn tại với nhiều tên gọi, như Amazon Instant Video vào năm 2008, Prime Instant Video vào năm 2011, sau là Prime Video và hiện là thư viện phát trực tuyến dành cho thành viên Prime.

Sau dự án về mảng phim, Amazon cũng phát hành ứng dụng mua sắm di động đầu tiên cho iPhone và iPod touch vào năm 2008, trở thành một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ mua sắm trên các thiết bị màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của Amazon không chỉ giới hạn ở mua sắm trực tuyến. Amazon cũng quyết liệt theo đuổi chiến lược sáp nhập và mua lại, thâu tóm công ty ở nhiều mảng như Twitch, Whole Foods, Ring và One Medical.

Ví dụ, vào tháng 6/2017, Amazon đã mua lại Whole Foods Market với giá khoảng 13,7 tỷ USD hoàn toàn bằng tiền mặt. Đây là thương vụ mua lại quan trọng nhất của hãng cho đến nay và Amazon cho rằng việc sáp nhập sẽ giúp giảm giá thành và mang lại lợi ích cho các cửa hàng Whole Foods.

Sự chuyển giao lãnh đạo quan trọng của Amazon đã diễn ra vào năm 2021, khi CEO lúc bấy giờ là Bezos chuyển sang làm Chủ tịch điều hành vào quý 3 cùng năm. Andy Jassy, cựu CEO của Amazon Web Services, đã kế nhiệm Bezos và vẫn giữ vị trí CEO kể từ đó.

AWS được coi là bước đi lớn nhất và thành công nhất của Amazon. Kể từ khi ra mắt vào năm 2006, AWS đã trở thành đơn vị thống trị lĩnh vực cơ sở hạ tầng đám mây, chiếm lĩnh thị phần khổng lồ trên toàn cầu và thường xuyên vượt mặt các đối thủ cạnh tranh chủ chốt như Microsoft và Google Cloud. Theo số liệu từ Statista, quý 1 năm 2025, AWS chiếm 30% thị phần điện toán đám mây toàn cầu.

Amazon gần đây công bố một bước tiến xa hơn nữa vào lĩnh vực AI, với sáng kiến trị giá 100 tỷ USD nhằm xây dựng các cụm trung tâm dữ liệu sử dụng chip Trainium2 tùy chỉnh, mang tên Dự án Rainier. Các cơ sở này đang được mở rộng tại Pennsylvania và Bắc Carolina.