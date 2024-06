Tài liệu mật tiết lộ lợi nhuận khổng lồ của Amazon trong ngành sách

Bắt đầu tham gia thị trường sách vào năm 1994, mảng kinh doanh sách in truyền thống của Amazon vẫn đang mang lại lợi nhuận khổng lồ so với người anh em sách điện tử.

Jefff Bezos - người sáng lập, Chủ tịch Amazon. Ảnh: businessinsider.

Tờ Business Insider đã tiếp cận được một tài liệu nội bộ dài 25 trang có đánh dấu mật, trong đó cung cấp nhiều thông tin mới về hoạt động kinh doanh sách của Amazon và bối cảnh xuất bản rộng hơn. Tài liệu này cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2022, Amazon có tổng doanh thu 16,9 tỷ USD từ danh mục sách của mình, bao gồm cả sách in và sách số, trong đó có sách điện tử và sách nói.

Theo đó, doanh số bán sách trung bình hàng tháng của họ đạt gần 1,7 tỷ USD , tương đương khoảng 400 triệu USD mỗi tuần. Chỉ riêng ở Mỹ, Amazon đã ghi nhận tổng doanh số bán sách khoảng 9,5 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian này.

Doanh thu sách tại một số thị trường lớn trong 10 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Business Insider.

Mức doanh thu tổng này cho thấy Amazon đã phát triển mảng sách lớn mạnh ra sao trong gần ba thập kỷ qua, văn bản trên cũng cho thấy sách in vẫn tiếp tục sinh lời, trong khi sách điện tử không đáp ứng được lời hứa ban đầu khi Amazon tung ra máy đọc sách điện tử Kindle vào năm 2007.

John Warren, Giám đốc kiêm phó giáo sư chương trình xuất bản của Đại học George Washington, cho biết: “Không gì có thể phá vỡ vị thế của sách in. Nhiều người, trong đó có tôi, thích cầm sách trên tay và đọc những con chữ trên giấy”.

Quyền lực độc quyền?

Nguồn doanh thu đáng kể từ sách cũng đã đặt Amazon vào “ghế nóng” đối với vấn đề độc quyền. Vụ kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đối với Amazon năm ngoái đã đề cập đến mảng sách của Amazon, trong khi Hiệp hội Nhà sách Mỹ cũng kêu gọi FTC và Bộ Tư pháp Mỹ xem xét “quyền lực độc quyền” của công ty này trên thị trường.

Trong email gửi tới báo chí, người phát ngôn của Amazon, Lindsay Hamilton, cho biết công ty “đang hoạt động trong môi trường kinh doanh sách cạnh tranh”, nơi các nhà bán lẻ trực tuyến, những chuỗi hiệu sách trên toàn quốc và nhà bán sách độc lập vẫn “tăng trưởng đáng kể” trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, tài liệu mật đã cho thấy hoạt động kinh doanh sách của Amazon lớn đến mức nào. Vào tháng 1 năm 2022, Amazon bán được số sách trị giá hơn 2 tỷ USD trên toàn cầu. Con số này giảm xuống khoảng 1,5 tỷ USD đến 1,8 tỷ USD trong những tháng tiếp theo. Mỹ là thị trường lớn nhất của Amazon, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu trên. Các thị trường lớn tiếp theo là Anh, Đức và Nhật Bản, với doanh thu từ 130 triệu đến 190 triệu USD mỗi tháng.

Về số lượng sách, Amazon đã bán được trung bình 175 triệu cuốn sách (cả in và kỹ thuật số) mỗi tháng trên toàn cầu trong 10 tháng đầu năm 2022. Vào tháng 1/2022, họ ghi nhận doanh số là hơn 193 triệu ấn phẩm. Con số này giảm nhẹ trong những tháng khác, đạt khoảng gần 170 triệu ấn phẩm.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất về số đầu sách, với trung bình 87 triệu cuốn sách mỗi tháng trong giai đoạn này. Về định dạng ấn phẩm tại Mỹ, họ bán được 456,5 triệu cuốn sách in và 419,8 triệu sách số.

Tại thị trường Nhật Bản, Amazon bán được tổng khoảng 25 triệu cuốn mỗi tháng. Thị trường Anh và Đức có doanh số từ 11 triệu đến 21 cuốn/tháng.

Trong khi sức ép từ Amazon đối với các đối thủ khác còn cần đánh giá thêm, thì không thể phủ nhận việc họ là một thế lực đáng gờm trong ngành xuất bản.

Vị thế của sách in so với sách điện tử

Một điểm dữ liệu đáng chú ý trong tài liệu của Amazon là sự khác biệt giữa doanh thu sách in và sách điện tử.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Amazon đã bán được hơn 7,4 tỷ USD sách in ở Mỹ, trong khi sách điện tử chỉ đạt khoảng 2 tỷ USD .

Sách điện tử không đạt được như kỳ vọng. Ảnh minh hoạ: AP.

Khoảng cách về giá bán trung bình của hai định dạng sách này cũng rất đáng chú ý. Theo tài liệu trên, sách in có giá bán trung bình khoảng 15 USD so với khoảng 4,5 USD cho sách điện tử.

Mặc dù Amazon là công ty tiên phong trong lĩnh vực sách điện tử nhưng dữ liệu này chỉ ra rằng định dạng sách số có thể không phát triển nhanh như nhiều chuyên gia trong ngành từng dự đoán.

Một cuộc khảo sát năm 2022 từ Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy số người đọc sách in ở Mỹ vẫn vượt xa số lượng người đọc sách điện tử. Trong đó, 65% người trưởng thành cho biết họ đã đọc một cuốn in trong 12 tháng trước đó so với 30% người chọn một cuốn sách điện tử.

Warren, Phó giáo sư từ Đại học George Washington, chia sẻ rằng sách điện tử từng được dự đoán sẽ chiếm gần 80% thị trường. Nhưng những dự đoán đó phần lớn không thành hiện thực do sách in vẫn là phương thức đọc ưa thích của nhiều người. Tuy nhiên, các định dạng số vẫn chiếm một "phần ngày càng quan trọng" trong doanh thu của hầu hết nhà xuất bản, ông Warren nhận định.